Manuel fala com o filho sobre a droga mas ele acha que ele está a falar de Jacinta. Fausto ouve apreensivo, percebendo do que se trata.

Carminho e Vitória visitam casas. Carminho diz que ela pode ficar lá em casa o tempo que quiser. Vitória sabe e agradece. As duas falam das casas que visitaram, não gostou nenhuma.

Domingos diz que dos Folgados não vem nada de bom. Leonor tem pena de Tomás, não gosta de ouvir Domingos a dizer mal de dele e da família. Leonor pede para a levarem ou deixarem ir ter com Tomás. Rosalinda não deixa e Domingos mete-se. Leonor acaba por levantar a voz, diz que estão sempre a fazer de tudo para ela não estar com Tomás, mas ela gosta dele.

Tomás caminha e vai atento para encontrar o irmão. Leonor liga-lhe e ele fica feliz com o telefonema, diz a Leonor para não acreditar no que andam a dizer. Ela diz que sabe pensar pela cabeça dela. Diz-lhe que ligou às escondidas dos pais, queria ir ter com ele mas não deixaram. Ela espera que encontre o irmão, sabe que ele gosta muito dele.

Tozé diz que não ia ajudar Gustavo a fugir e também só lhe deu a amostra de sangue porque não sabia para o que era. Sãozinha dá-lhe dinheiro para fugir, não vai aguentar ter de ir à prisão todos os fins-de-semana. Tozé diz que não vai a lado nenhum.

Elvira percebe a situação de Silvério, se fosse um filho seu a morrer também perdia a cabeça. Domingos diz que Leonor não quer jantar nem olhou para ele. Elvira vai para falar mas Rosalinda faz sinal para não dizer nada. Dá notícia sobre a fuga de Gustavo.

Vitória está a jantar com Carminho. Fernando entra com Carlota e depara-se com Vitória. Vai cumprimentar Carminho que percebe o desconforto dela.

Fátima e Guida falam de Gustavo. Fátima tem medo que o pai o encontre e desgrace a vida. Guida diz que Tomás deve estar arrasado. Fátima recebe sms dele a pedir para se encontrarem.

Aida e Moisés apertam com Tomás para saber se Gustavo matou mesmo Artur. Mariana vem ver se pode ajudar. Tomás de saída para a serra. Mariana diz-lhes para ligarem a Sebastião a pedir ajuda. Moisés liga.

Sãozinha manda Jacinta escolher, ou ela ou Salvador. Jacinta diz que já pensou muito e merece ser feliz.

Vasco e Ivone falam de Gustavo. Vasco pergunta se teve alguma coisa com ele. Ivone diz que saíram mas nunca chegaram a ter um relacionamento. Os dois beijam-se, mas Vasco tem medo que a mãe dela apareça e Ivone leva-o para o consultório.

Fernando apanha Carlota a tirar dinheiro do cofre. Ela diz que são só mil euros, depois repõe mas não lhe quer dizer porque está a tirar.

Fátima pergunta por Gustavo, Tomás diz que não sabe dele mas diz-lhe que ele não matou Artur. Está na hora de saber toda a verdade.

Silvério diz a Anabela que precisam conversar. Ela já sabe de Gustavo e diz que não percebe a situação, pois eles eram amigos e ele até namorou com a tia Paula. Paula está à escuta e Silvério dá por ela. Paula aparece e desmente o namoro.

Fátima chora, não percebe porque Tomás, se sabia isto tudo, nunca lhe contou. Tomás insiste que Gustavo não matou Artur mas Fátima não acredita e acha que ele e Carlota são os culpados.

