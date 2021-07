*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Guilherme ajuda Anabela com os trabalhos de inglês. Paula conta que Mariana perdeu o bebé e Fátima mente, diz que não sabia. Guilherme olha para ela, percebe que ela ficou incomodada.

Carlota procura por Gustavo. Nicolau diz que deve estar a chegar, pergunta se o chantagista disse mais alguma coisa e ela diz que não é lugar para falar nesse assunto. Nicolau está a ver que vai ficar a arder sem o seu dinheiro.

Aida recebe a Inspetora que procura Gustavo, ela diz que o filho não está. Tomás também tenta saber porque anda à procura do irmão mas ela não diz. Aida liga mas o telemóvel de Gustavo está em casa. Gustavo fugiu.

Hortense dá chá a Mariana, diz que ajuda com o trauma que passou. Fátima mostra empatia com Mariana mas esta ataca-a. Diz que já tem o caminho livre para Tomás. Hortense manda-as acalmar e agradece as ervas a Fátima.

Tomás avança para o jipe, Aida quer saber o que é que o Gustavo fez. Tomás diz-lhe que depois explica.

Cristina procura por Gustavo, Lena diz que já devia ter chegado. Guida pergunta se é por causa do sangue que trocou com o irmão e se ele matou Artur. Tomás tenta encontrar alguma pista que o possa levar ao irmão.

Nicolau diz que conseguiram fazer ciúmes a Guida mas precisa que Marta continue a farsa com ele. Em troca, Marta quer que ele coloque os press kits nas pastas e leve águas para o auditório.

Jacinta vai ter com Salvador. Ele avisa que já queria ter falado com ela. Ambos discutem. Salvador acusa-a de não conseguir enfrentar a mãe e de não lutar por eles tanto quanto ele e garante que é melhor cada um seguir a sua vida.

Sãozinha mete-se com Elvira por esta ter jantado com Silvério, Nesse momento, Silvéio chega à procura de Gustavo, acusando-o de matar o filho. Aida fica em choque.

Fátima diz que, se Gustavo fugiu, é sinal que tem culpa. Guilherme diz para aguardarem. Fátima quer falar com Anabela antes que ela oiça dos outros o que se passa.

Jacinta não quer perder Salvador mas não se imagina sem falar com a mãe. Guida diz que está na altura de meter a mãe no lugar, não há muitos Salvadores por aí. Jacinta chora, Guida nunca a viu assim. Guida acha que a mãe tem medo medo que os homens lhe façam o mesmo que o pai lhe fez. Guida comenta com a irmã que tem de lutar pela felicidade e a mãe mesmo que fique furiosa, acaba por passar. Jacinta diz que gosta de Salvador.

Cristina diz que já pediu um mandado de captura para Gustavo e que Márcio também já foi notificado para dar o seu ADN. Cristina está desconfiada de Tozé, mas Fátima diz que ele também foi enganado.

Carlota avisa Nicolau que não volta a meter pessoas no hotel sem a avisar. Nicolau acha que pode ter sido Gustavo a chantageá-los. Carlota não acredita e diz que o chantagista já respondeu ao email. Guida quer saber porque Nicolau estava a fazer o trabalho dela. Marta não tem de lhe dar explicações e não percebe porque é que Nicolau e Guida não se juntam.

