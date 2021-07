*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carlota tenta confortar a filha. Mariana queixa-se que ofereceu ajuda a Tomás e ele despachou-a. Quer sair dali porque é uma questão de tempo até Tomás e Fátima se juntarem.

Guida nervosa, diz que não pode voltar a acontecer. Nicolau está feliz porque o "Nicolete" funciona, diz que mentiu sobre Dulce, nunca aconteceu nada. Ela também nunca teve com Richard. Os dois ficam trancados no quarto, Manuel entra e Nicolau apressa-se a dizer que veio só ajudar com a porta.

Moisés pergunta a Paula se se passa alguma coisa entre Silvério e Elvira. Paula diz que são família e dão-se bem. Paula comenta com Sãozinha que pareceu uma cena ciúmes. Sãozinha fica logo interessada.

Mariana quer sair dali, não aguenta as pessoas a olharem-na com pena. Pede a Vitória para ir com ela.

Tomás fala de Márcio e Carlota faz-se desentendida. Tomás avisa-a que se descobrir que o que aconteceu não passou de um plano dela, ela e Márcio vão pagá-las. Carlota volta a ameaçá-lo, diz que se o vir com Fátima vai contar-lhe tudo sobre Gustavo.

A inspetora Cristina já falou com Ivone mas quer falar com Tozé também. Vai pedir uma recolha de sangue de Márcio. Silvério ouve a conversa e quer falar com Gustavo, mas Fátima não o deixa, pois ia deitar tudo a perder. Tomás sente-se irritado porque Carlota voltou a ameaçá-lo. Gustavo conta-lhe da troca de sangue que fez e diz que vai falar com o advogado para saber o que fazer. Tomás quer contar tudo a Fátima. Fátima acha melhor Tozé ir à PJ antes de ser notificado. Tozé está com medo de falar demais e meter-se em problemas.

Guida desabafa com a irmã sobre Nicolau. Jacinta fica em choque por ela andar com ele. Vitória diz a Jacinta que Salvador teve muita coragem em falar com Sãozinha e que se sente muito triste.

Nicolau está feliz porque o "Nicolete" funcionou. Ivone e Elvira riem-se. Vasco vai buscar Ivone e Nicolau vem com o champanhe para festejar. Vasco alinha na brincadeira, brinda e canta com ele.

Carminho faz uma mala, diz que teve um rasgo de criatividade. Vitória diz que os ouviu mas saiu logo com Fausto. Manuel encontra a droga que ela escondeu, acha que é de Salvador, Carminho não se descai e diz que trata.

Elvira e Silvério animados, ela conta-lhe que Sãozinha fez comentários mas ele diz para não ligar, não vão deixar de estar juntos.

Marta confessa a Tozé que Lena nunca lhe fez mal e não sabe porque embirrava com ela.

