Fausto de ressaca diz ao irmão que esteve com Vitória a beber vinho. Elvira volta a falar do jantar que teve com Silvério, Anabela e Paula, gostou muito e deviam fazer mais. Nicolau diz que deve estar mesmo feliz, já é a quarta vez que fala no jantar.

Sãozinha vai trabalhar mas diz a Jacinta para se portar bem e não falar com certas pessoas. Tozé está pronto para ir ajudar na serra. Sãozinha não quer que ele vá, mas os filhos não a seguem e Jacinta diz que também vai com ele.

Silvério diz que Elvira cozinha melhor do que Hortense. Fátima diz que a tia foi querida em convidá-los, parece mais calma desde que os filhos estão cá. Fátima conta a Guida que Tomás disse que a amava.

Manuel diz que não foi amaldiçoado pela noviça. Falam do desaparecimento na serra e Nicolau acha que pode estar ligado à maldição da Noviça. Não entende porque só lhe aconteceu a ele a maldição.

Domingos diz que está farto de vender sacos a Fátima, não pode queixar-se que não a ajudam. Rosalinda fala do desaparecimento na serra e Domingos culpa logo Tomás pela incompetência.

Valter diz que vão ativar mais meios, acha que vai ter de aumentar as despesas. Salvador prova a Jacinta que lhe mandou uma mensagem. Tozé intrigado ao saber que quem desapareceu foi Márcio Macedo.

Carlota entrega o dinheiro a Márcio e diz que já pode aparecer. Lembra-o que as culpas têm de ser de Tomás. Ele diz para ficar descansada, sabe o que tem de fazer.

Ivone diz a Fátima que a Inspetora chamou-a para prestar declarações. Fátima espera que não tenha sido Gustavo a matar Artur.

Guilherme pergunta ao irmão se a relação dele com Ivone é séria. Ele diz que pode vir a ser. Guilherme manda-o ficar longe de Fátima. Vasco alerta-o para os seus ciúmes doentios e para não deixar que isso estrague a relação com Fátima.

Guida acabou de contar que Mariana perdeu o bebé. Manuel não sabia de nada. Nicolau dá os sentimentos. Mariana irrita-se por Guida ter contado, pergunta ironicamente se Fátima já abriu o champanhe para comemorar.

Sãozinha também já sabe que Mariana perdeu o bebé. Aida fica admirada e diz que não quer falar disso. Sãozinha faltou ao trabalho por causa da tensão e diz a Elvira que a filha não ajudou nada. Carminho diz que Manuel está melhor depois do ataque da Noviça.

Tozé reconhece Márcio, diz que quem o conhecia bem era Artur, faziam corridas, diz que ele testemunhou na morte de Álvaro Espinho. Tomás começa a achar estranho.

Fátima conta a Guilherme que Ivone foi chamada a depor, ele não quer que ela tenha grandes expectativas. Fátima confiante que vão avançar com o processo. Ele acha que devia falar do Tozé à inspetora.

Rosalinda repara que Jacinta ri para o telemóvel. Jacinta aflita quando recebe outra mensagem de Salvador a dizer que a viu a rir, pede a Rosalinda para esconder-se. Salvador quer falar com Jacinta mas Rosalinda manda-o embora.

Nicolau e Marta fingem-se próximos para fazer ciúmes a Guida. Ouvem coisas a cair dentro do quarto em que Guida entra. Marta está a achar divertido. Nicolau aproxima-se do quarto onde está Guida. Guida recolhe os cacos do jarro que partiu, está irritada por ter visto Nicolau com Marta. Nicolau diz que vem dar-lhe um recado mas cala-a com um beijo.

