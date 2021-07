*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Manuel conta a seu episódio com a Noviça, está entusiasmado. Nicolau fica interessado em saber se ele "funciona", Manuel não experimentou mas tem a certeza que sim. Nicolau volta a pedir desculpas a Guida mas ela não aceita.

Os participantes vão chegando. Márcio é bruto, reclama que os exercícios são fracos.

Fátima pensa na conversa de Tomás e assusta-se com a chegada de Guilherme. Mente, diz que estava a pensar no caso de Artur, foi Tozé que deu o sangue a Gustavo. Guilherme mantém a mentira sobre a proposta de emprego que recusou por ela.

Marta chega à recepção com mais flyers. Guida fica com ciúmes e aproxima-se deles. Nicolau percebe e aproveita para fazer mais ciúmes.

Moisés diz a Silvério que Paula já saiu, ele diz que veio buscar Elvira o que deixa Moisés irritado ao vê-los sair.

Mariana queixa-se que Tomás é incapaz de lhe ligar ou de mandar uma mensagem, diz que está arrependida por ter abortado. Vitória não acredita que depois do que passou ela só pensa em Tomás.

Tomás fica preocupado porque a dada altura Márcio não aparece. Salvador não entende, a prova era fácil e não viu perigo nenhum. Tomás pede para ficarem ali porque vai procurá-lo.

Carminho está ansiosa para ver a performance de Manuel. Ele diz que está ótimo, fala da sua ideia para a coleção que quer fazer da Noviça. Carminho acha a ideia péssima. Leva-o para o quarto.

Fernando pensa em Vitória. Carlota pergunta se estava a pensar nela e Fernando mente, diz que estava a pensar na filha. Ela diz-lhe que ele deve preocupar-se é em salvar o casamento deles.

Tomás explica a Valter o trajeto que tinham de fazer. Este diz que já procurou Márcio, mas o receia que ele se tenha magoado e ficado fora do campo visão. Lucinda quer saber o que se passou.

Tozé diz a Gustavo que já contou a verdade a Fátima. Gustavo fica em pânico, não podia ter feito isso. Sãozinha entra a diz que Tomás perdeu uma pessoa na serra. Jacinta fica aflita a achar que pode ser Salvador.

Vitória entra com Fausto, foi comprar umas coisas para Manuel e Carminho. Fausto desafia-a para beber um copo de vinho, quando começam a ouvir Carminho e Manuel na cama. Fausto sugere beberem o vinho noutro lado.

Jacinta preocupada pede o telemóvel à mãe. Sãozinha entrega-lhe o dela, diz que acabou por encontrá-lo. Guida diz que quem se perdeu foi um cliente. Sãozinha não quer que Tozé volte a ir com Tomás.

No jantar a quatro, Guilherme não acha muita graça às piadas de Vasco. Ivone gosta do seu discurso, de ouvir que quer ser pai. Hortense fala do cliente de Tomás que se perdeu na serra. Fátima queria ir ajudar.