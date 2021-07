*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elvira acha que deviam entender-se com Tomás, mas Rosalinda diz que Domingos não quer. Elvira censura-a por se terem zangado com Silvério.

Salvador quer falar com Jacinta, Sãozinha diz que ela não está. Ele não entende o que Sãozinha tem contra ele.

Hortense gosta da ideia de Manuel para dar a conhecer a Lenda da Noviça. Paula não concorda.

Tozé conta a Fátima que foi ele que deu o sangue a Gustavo mas não sabia para o que era, foi tão enganado quanto ela. Gustavo diz a Moisés que o desentendimento com Tozé foi por causa de uma miúda. Moisés pergunta se ele quer voltar para a cadeia. Tomás não está convencido com a justificação do irmão mas não insiste.

Guilherme diz a Silvério que tem de convencer Fátima a ficar fora do empréstimo que fez. Ele diz que a filha é teimosa. Guilherme mente a Silvério, diz que recusou uma sociedade em Lisboa por causa de Fátima, e pede para não lhe contar nada.

Jacinta procura o telemóvel, Sãozinha encontra-o e esconde-o. Jacinta continua à procura do telemóvel. Sãozinha pergunta a Tozé que história é essa de andar à pancada com o filho do patrão, ele diz que ficou resolvido. Guida diz que foi por causa de Ivone, mas ele diz para não o chatearem.

Vitória conta a Salvador a proposta que Fernando fez de fugirem. Manuel chega, e diz que foi atacado pela Noviça. Carminho fica preocupada, acha que ele não devia ir trabalhar.

Sebastião diz que Lena vai voltar para casa. Fernando conta que esteve com Vitória e que ela encostou-o à parede, não tinha coragem para largar Carlota. Sebastião acha melhor esquecê-la.

Tomás desabafa com a mãe, acha que devia falar com Fátima e dizer que já não há bebé. Aida fica preocupada mas depois diz para ele seguir o coração, se sente que deve falar que o faça.

Silvério não quer que Fátima se preocupe com o dinheiro que deve a Guilherme. Fátima não quer dever-lhe. Ele conta-lhe que ele recusou um trabalho em Lisboa por ela. Anabela pede a Paula o seu dinheiro.

Manuel não quer que pensem que é preguiçoso. Carminho tem medo que ele tenha deixado de "funcionar", ele ri-se e diz que logo à noite veem isso.

Lena diz a Marta que vai voltar para casa, pergunta se ela tem alguma coisa contra isso. Marta diz que não. Lena diz a Nicolau que vai deixar o quarto. Marta tenta saber porque Tozé e Gustavo se pegaram.

Mariana conta a Guilherme que perdeu o bebé, agora Tomás tem o caminho livre para tentar a sorte com Fátima. Guilherme fica inseguro. Ela achou que ele devia saber.

Salvador incentiva Tomás em falar com Fátima. Tomás diz a Fátima que Mariana perdeu o bebé e ela mostra-se empática com ele. Ele diz que a ama, já não há razões para estarem separados.

Gustavo tem medo que Tozé conte a Fátima que lhe deu o sangue. Carlota manda-o falar com ele com calma e fazer-lhe ver que todos têm a perder se ele contar.

Fátima diz a Tomás que namora com Guilherme, não pode passar por cima disso. Ele diz que pode, se o amar como ele a ama. Fátima foge dele. Salvador diz que podem adiar o passeio, mas Tomás insiste em continuar a subida à serra.

Jacinta diz que vai comprar outro telemóvel, mas Sãozinha diz que o encontra. Sãozinha não vai trabalhar e Jacinta desconfia que seja para vigiá-la. Jacinta irritada porque a massa do pão não cresceu, pede à mãe para fazer de novo, já que ela se queixa que anda com a cabeça na lua.