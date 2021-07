*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fernando quer saber se Vitória tem algum relacionamento com Fausto. Vitória confirma que esteve uma noite com ele. Fernando sugere que os dois fujam e ela diz que só se for já.

Carlota está preocupada com a filha, pede desculpa se alguma vez foi bruta. Mariana quer saber se ela e Vitória voltaram a discutir. Carlota diz que está tudo bem e para se preocupar com o estado dela e não com Vitória.

Fernando não estava à espera da resposta de Vitória e hesita. Ela sabe que ele nunca o vai fazer. Fernando pede-lhe que não se envolva com Fausto. Ela ri-se e diz que faz o que lhe apetecer.

Domingos diz que gostava de saber quem pagou o bilhete a Dulce. Fátima entra e deixa os queijos e a farinha na mercearia dos tios.

Jacinta diz a Ivone que a mãe não anda a sentir-se bem. Sãozinha vitimiza-se.

Aida acha que Carminho pode melhorar os desenhos. Falam de Sãozinha, Carminho diz que quem perde são elas porque não há muitos Salvadores como o filho dela.

Carlota está irritada porque andam a perder clientes para Tomás. Gustavo conta que Fátima falou com a PJ, mas ele ainda não foi contactado.

Vitória censura Mariana, acha que ela devia ter contado a verdade a Tomás. Mariana diz que não foi planeado e não o quer perder. Tomás entra no quarto e diz que fica ali a trabalhar ao pé dela.

Fátima está feliz por estar a vender os sacos de farinha a um turista. Guilherme entra no moinho e diz-lhe que gostava de ir a Londres com ela, mas Fátima diz que agora não pode deixar o trabalho.

Fausto pede a Carminho para esconder a erva porque não tem onde a guardar.

Guida conta ao irmão que o Gustavo aldrabou uns testes de ADN e Fátima descobriu tudo. Tozé percebe que foi enganado por ele e sai furioso. Nicolau convida Guida para almoçar, mas ela diz que não é a Dulce para se vender.

Ivone pergunta se há novidades sobre Gustavo e Fátima conta-lhe que já falou com a inspetora. Fátima diz que Vasco sugeriu jantarem os quatro. Ivone confessa que está interessada nele.

Tomás conta a Salvador que nunca achou que lhe fosse custar tanto que Mariana perdesse o bebé. Tomás recebe uma marcação de uma atividade para o dia seguinte.

Tozé agride Gustavo no hotel. Lena e Manuel separam os dois. Tozé avisa-o que se tiver problemas por causa dele, parte-o todo.

Rosalinda desabafa com Elvira e admite que continua com medo de perder Leonor.