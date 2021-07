*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nicolau e Gustavo falam do chantagista. Gustavo dá a entender que pode ser qualquer um deles. Fátima aparece e diz a Gustavo que falou com a Polícia Judiciária e vão investigá-lo.

Salvador está desanimado porque Jacinta chateou-se com ele. Carminho diz que ele não devia ter ido falar com Sãozinha.

Fausto diz que ninguém se aproveita naquela família. Nicolau diz que Guida é diferente e eles ficam desconfiados. Silvério traz um licor para agradecer o jantar. Elvira diz que fica para beber um copo.

Mariana está muito enervada e cheia de dores, mas disfarça. Mariana acusa Tomás de nunca ter tempo para ela, diz que odeia vê-lo com Fátima. Mariana começa a sangrar e aproveita a situação para manipulá-lo.

Carlota não quer voltar a ver Vitória ali no hotel. Esta diz que só veio por causa de Mariana mas já está de saída. Mariana chega com Tomás, que diz que ela não está a sentir-se bem. Vitória assiste a tudo, confusa e perplexa.

Lena conta a Sebastião que Marta pediu-lhe desculpa e pareceu-lhe que, desta vez, foi sincera. Sebastião pede para Lena voltar para casa. Ela diz que vai pensar e que também tem saudades dele.

Sãozinha está satisfeita por Jacinta ter chamado a atenção a Salvador. Guida afirma que a mãe estava a fazer uma fita e Jacinta diz que ele também não tinha de fazer o que fez.

Tozé dá a Fausto a erva que tem, avisa-o que tem de fazer tudo direitinho. Fausto fica receoso. Salvador agradece a ajuda de Tozé, conta que não podia ter corrido pior.

Mariana pede ao ginecologista para não dizer a Tomás que ela esteve ali hoje no hospital, pois precisa de dizer que o aborto foi espontâneo. Mariana diz a Tomás que perdeu o bebé.

Manuel fala com um amigo vereador e pede um incentivo para resolver a situação do terreno. Carminho fica irritada, acha melhor falarem com Salvador.

Vitória fala do bolo que comeram. Fernando aparece e diz que Mariana perdeu o bebé.

Guida fala de Nicolau se ter envolvido com Dulce, diz que nunca mais quer nada com ele. Fátima conta-lhe o que descobriu sobre Gustavo, pede que fique atenta no trabalho, pois ele é o seu principal suspeito na morte do irmão.

Dulce despede-se de Leonor, diz para gravar o seu número de telemóvel e, se quiser um dia, pode ir ter com ela. Leonor diz que vai rezar para ela ser sempre feliz.

Tomás culpa-se por Mariana ter perdido o bebé. Aida conforta-o, diz que ele não teve culpa. Ele admite que foi um bruto e acabou por enervá-la.