*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fátima conta a Guilherme que Gustavo também foi ao jantar e que usou Ivone para o atrair porque descobriram que o tipo de sangue da amostra não bate certo com os registos.

Salvador entra na fábrica e diz a Sãozinha que gosta muito de Jacinta. Sãozinha finge que desmaia e Paula atira-lhe com água.

No hotel, Jacinta pede desculpa a Manuel por ter sido indelicada. Guida aparece e diz-lhe que não tem coragem de contar à mãe e qualquer dia Salvador cansa-se.

Tomás vem buscar Leonor. Domingos cala o orgulho e diz que vai chamá-la. Leonor pergunta à mãe se ela fica bem. Rosalinda diz que sim.

Fernando está intrigado sobre o motivo que levou Carlota a promover Manuel. Ela diz que achou que era bom para a harmonia familiar. Carlota pergunta se falou com Vitória e ele diz que não sabe nada dela. Carlota diz que deviam fazer uma viagem.

Mariana diz ao seu ginecologista que já falou com Carlota, Fernando e com o pai do bebé e decidiu interromper a gravidez.

Silvério diz à filha que já pagou a Domingos o que lhe devia e que foi Guilherme que lhe emprestou o dinheiro. Fátima diz que ele não devia ter aceitado, mas Silvério prefere dever a Guilherme do que a Domingos.

Gustavo conta a Carlota o que se passou com Fátima sobre as análises de sangue. Ela diz que não quer ser envolvida nisso. Carlota manda-o sair e fica preocupada.

Nicolau está admirado por ter sido Manuel a fazer queixa dele a Lena. Manuel diz que não pode admitir que ele traga raparigas para fins sexuais. Nicolau pede desculpa a Guida por ter sido injusto com ela.

Sãozinha finge estar a chorar e confronta a filha sobre a relação com Salvador. Jacinta, determinada e furiosa, diz que vai resolver tudo.

Tomás acaba os trabalhos com Leonor. Ela está desanimada porque Rosalinda ficou triste por ela ter vindo com ele. Tomás entende e diz que vai levá-la a casa.

Mariana fica surpreendida ao ver Vitória no hospital. Vitória acha que Mariana fez a coisa certa. Mariana pede-lhe que não diga a ninguém que já abortou.

Fátima pede desculpa à inspetora por tê-la chamado e conta-lhe o que descobriu sobre Gustavo. Cristina acha estranho, diz que vai investigar.

Ivone fica surpreendida ao ver Vasco em sua casa. Ele diz que Elvira deixou-o entrar. Ivone convida-o para um café.

Jacinta discute com Salvador. Ele diz que as intenções foram boas e que agora podiam aproveitar mais para estar juntos. Ivone e Vasco ficam atrapalhados com a discussão do casal.

Guida apanha a mãe a amarrotar lenços. Sãozinha afirma que está mesmo mal. Guida diz que Jacinta está com Salvador e, com esta atitude, qualquer dia, Jacinta vai embora como o pai fez.

Tomás encontra Fátima na rua e diz-lhe que vai levar Leonor a casa. Mariana vê os três juntos e pede a Vitória para parar o carro.