*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tomás conta à ex-namorada que Carlota foi falar com ele porque acha que ela não está preparada para ter um filho com problemas de saúde. Mariana pergunta se vai ficar sempre do lado dela. Ele diz que como pai sim, mas para não misturar as coisas.

Fátima procura por Gustavo no hotel mas Manuel diz que ele já saiu. Carlota aparece e agradece-lhe por ter socorrido a filha. Fátima fica surpreendida.

Carminho está angustiada porque não consegue ter ideia nenhuma para as novas malas. Vitória não a deixa desistir. Fausto chega com um bolo e Carminho diz que vai fazer um chá.

Nicolau faz tempo para saírem do quarto. Dulce acha que podiam ter aproveitado mais e pede-lhe para a deixar ficar ali no quarto. Lena entra a ralhar com Nicolau, que diz ter vindo só mostrar um quarto a uma hóspede.

Fátima quer fazer umas perguntas sobre a morte de Artur a Gustavo, que pede para ela falar baixo porque tem a família em casa. Aida entra e ele diz que Fátima veio perguntar se tinha visto umas ovelhas dela. Aida fica desconfiada.

Mariana sabe que a mãe falou com Tomás. Carlota fá-la ver que ter este filho é um erro, mas Mariana diz que sem o bebé, Tomás volta para Fátima e ela sem ele não é nada.

Sãozinha queixa-se que não vende pão por causa de Salvador e Fausto. Jacinta é seca para Salvador e Sãozinha fica orgulhosa dela. Ele diz ao pai que é para disfarçar.

Vitória e Carminho estão alteradas depois de comerem o bolo. Vitória fala sobre Fernando e fica a pensar se Carminho percebeu que ela teve um caso com ele.

Sebastião está triste, pede a Lena que fique a dormir em casa, mas ela diz-lhe para ele passar amanhã no hotel para beberem um café. Marta agradece a Lena, sabe que só ficou com o trabalho por sua causa.

Gustavo está feliz pelo convite de Ivone, não esperava depois de a ter visto com Vasco. Fátima chega e ele percebe que as duas estão combinadas.

Tomás pesquisa sobre a doença do filho. Aida acha que Carlota tem razão sobre não terem a criança, mas o que decidirem ela irá sempre apoiar. Aida diz que Fátima esteve a falar com Gustavo por causa de umas ovelhas e Tomás fica intrigado.

Gustavo diz a Fátima que só tem um tipo de sangue. Ivone recorda-o que mandou fazer análises e vai ter acesso ao seu tipo de sangue. Gustavo diz que não matou Artur, mas Ivone continua a achar que ele esconde alguma coisa.

Domingos diz à esposa que podem arranjar outra desculpa para Leonor não estar com Tomás. Rosalinda avisa que não podem voltar a impedir, Tomás já avisou que vai para tribunal se voltar a acontecer algum tipo de impedimento. Silvério paga a Domingos o dinheiro que devia.

Nicolau está com raiva de Guida, acha que foi ela que fez queixas a Lena. Nicolau diz que Dulce foi muito melhor que ela na cama para a irritar.