*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Salvador diz que acredita em Jacinta e que a ama. O filho da Carminho quer que Jacinta conte tudo à mãe, mas ela diz para esperarem mais um tempo.

Aida avisa que o amigo quer uma coleção inteira das malas de Carminho. Paula e Sãozinha intrometem-se logo para dizerem que podem ajudar. Carminho fica com medo de não conseguir fazer as malas.

Manuel diz a Carlota para não se preocupar porque não ouve atrás das portas. Carlota diz que vai promovê-lo, pois já deu provas de confiança e bom trabalho. Manuel percebe por que motivo o está a promover.

Tomás veio ver como estava Fátima, que diz que ele não pode estar sempre a aparecer. Ele pede desculpa pelo conflito com o tio e ela diz que se Leonor pedir, vai continuar a ajudar.

Guilherme oferece-se para emprestar o dinheiro a Silvério para este dar a Domingos. Silvério não quer, diz que é um problema de família. Guilherme insiste e ele acaba por aceitar.

Nicolau diz a Gustavo que já sabe o que aconteceu ao ordenado, foi Anabela que o apanhou no busto.

Manuel chega a casa com champanhe e vieiras para o jantar. Conta a Carminho que foi promovido.

Fausto e Vitória falam de Carminho comer os bolos de erva. Fausto elogia Vitória, que pede que faça um bolo para ela e para Carminho.

Fernando conta a Sebastião que Carlota colocou um localizador no seu carro e apanhou-o com Vitória.

Carlota apela a Tomás para falar com Mariana para não ter o bebé. Ele diz que a decisão é deles. Tomás acusa-a de andar a oferecer atividades para ele não ter clientes.

Ivone diz a Fátima que recolheu sangue a Gustavo e as análises que estão no dossier de paciente e as que recolheu não batem certo. Ivone suspeita que ele tenha trocado as amostras. Fátima quer tirar esta história a limpo.

Vitória pede desculpa a Mariana por se ter irritado com ela. Mariana pergunta se teve alguma coisa a ver com Carlota, mas ela diz que não.

Fernando dá mais uma oportunidade a Marta porque Lena intercedeu por ela. Marta agradece. Fernando diz que ela é boa no que faz, só precisa de crescer.

Dulce finge-se muito aflita com a notícia da Noviça que saiu no jornal, que diz que os homens que são beijados, morrem. Nicolau diz que o que morre é num certo sítio e Dulce tem uma maneira de ressuscitar o "Nicoleto" dele. Guida desdenha dele e Nicolau, irritado, puxa Dulce para irem para um quarto. Guida fica furiosa.

Fausto pede mais produto a Tozé. Ele diz que é a última vez que vende, vai deixar o negócio. Fausto diz que pode ficar no lugar dele. Tozé diz a Salvador que tem de demonstrar que as suas intenções são sérias para Sãozinha aceitá-lo.