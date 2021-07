*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Domingos está furioso com Fátima. Ela tenta explicar-se e diz que só quer o melhor para Leonor. Domingos afirma que a vontade dele era dar-lhe a educação que não lhe deram. Silvério entra em casa e avisa que se lhe levanta a mão, leva com o cajado.

Leonor conta que foi ela que enviou a sms a Tomás a dizer que não estava doente. Rosalinda ganha coragem para perguntar se é importante passar tempo com ele. Ela diz que ele faz-lhe rir.

Domingos quer o dinheiro que emprestou até ao final da semana. Silvério diz que é ele que faz questão de pagar, mas fica preocupado.

Dulce pede dinheiro para comprar a viagem e ir embora. Tomás não lhe quer dar. Mariana fica com ciúmes ao vê-los falar. Tomás conta que ela pediu dinheiro e Mariana fica a pensar nisso.

Gustavo está furioso por Nicolau ter saído do tanque. Ele diz que foi apanhado por Hortense e Jacinta e depois também chegou Domingos.

Richard despede-se de Guida e ela chora com a sua partida. Nicolau vê tudo e acha que ela levou com os pés.

Fernando recrimina Marta, que tenta defender-se. Lena parte em sua defesa, elogiando o seu trabalho e acha que merece outra oportunidade. Marta fica admirada.

Ivone e Vasco conversam. Ela repara nas horas e que está a ficar tarde. Vasco convida-a a ficar para jantar, mas ela faz-se de difícil.

Fátima está a contar a discussão com o tio. Guilherme diz que ele é muito complicado, agora também é capaz de ficar sem o caso. Fátima aceita jantar com o namorado e com o irmão dele.

Tomás diz a Domingos e Rosalinda que a culpa é dele e não de Fátima. Rosalinda diz a Tomás que Leonor não vai falhar na próxima visita e Tomás diz que dá mais uma oportunidade, mas a paciência dele está a esgotar-se. Domingos acha que Leonor é influenciada por Fátima.

Guida está irritada, diz que devia ter ido com Richard. Jacinta também discute com Sãozinha por ter imitado os padeiros.

Fernando quer falar com Vitória, mas Salvador diz que ela não está. Carminho convida-o a ficar. Quando volta com os cafés, Fernando já não está. Carminho fica a achar que lhe estão a esconder alguma coisa.

Silvério agradece a comida a Nicolau. Anabela tira uma selfie com ele. Nicolau percebe que foi ela que ficou com o envelope do seu ordenado, mas não pode falar.

Fátima diz a Vasco que Ivone é sua prima e ele quer saber mais sobre ela. Falam do que se passou com Marta e as fotografias dos panfletos do hotel. Vasco diz que o pai está a passar mal por causa de Lena.

Carlota e Gustavo falam do plano falhado. Manuel ouve o que Carlota diz, que a única coisa que sabe é que continuam a ser chantageados pelo que fizeram.

Mariana quer pagar a viagem de regresso a Dulce, que fica confusa. Salvador diz a Mariana que não sabe nada de Vitória e fica incomodado por estar mentir.