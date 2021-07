*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Guida pergunta a Dulce se tem alguma coisa com Nicolau. Ela diz que foi das poucas coisas que nunca se esqueceu da terra, o "Nicoleto". Richard tem tudo pronto para marcar as viagens, mas Guida diz que não pode ir, pois o coração dela está ali na serra.

Tomás vem buscar Mariana para ouvirem uma segunda opinião médica. Ele ainda não contou à família sobre as malformações cardíacas do feto, pois quer que Mariana decida primeiro o que fazer.

Gustavo conta a Carlota que deixaram o dinheiro no busto mas colocou uma câmara oculta a apontar para lá. Fernando entra e diz que Carlota não podia ter expulsado Vitória do hotel daquela maneira. Ela lembra-o do que fez por ele.

Fátima diz à inspetora Cristina o que descobriu sobre Márcio e como tudo vai dar à Carlota. Cristina diz que vai pedir que seja feito um teste de ADN do sangue de Márcio e o sangue do cachecol de Artur. Silvério entra em casa e pergunta se ela tem novidades do caso do filho. Fátima conta ao pai que Márcio foi ameaçá-la ao moinho, mas chamou-a porque descobriu que Márcio está ligado à família de Carlota. Fátima diz ao pai que pelos vistos não sabiam tudo sobre a vida de Artur e começa a contar-lhe o que descobriu.

Gustavo e Nicolau veem as imagens da câmara oculta numa app. Gustavo desconfia de Tozé porque não está a trabalhar no restaurante. Nicolau recebe uma chamada do chantagista, que sabe onde está a câmara oculta. Nicolau diz a Gustavo que foram apanhados.

Jacinta pede desculpa a Salvador. Vitória aparece e Jacinta fica com ciúmes.

Tomás aguarda no moinho por Leonor. Fátima diz que ela estava muito contente para o ver. Rosalinda seguiu-as, diz a Leonor para irem embora. Fátima não sabia que estava a ser seguida. Tomás diz que ela não tem culpa.

Gustavo diz a Carlota que Nicolau está de vigia ao tanque comunitário e tem a certeza que ele vai apanhar quem for buscar o dinheiro. Carlota diz estar farta desta situação e desconfia do plano deles. Jacinta e Hortense apanham Nicolau escondido. Nicolau fica desorientado, vê Domingos a aproximar-se também.

Richard despede-se, diz que tem pena que Guida não vá com ele e Paula aproveita para se oferecer para ir. Moisés diz a Elvira que não gostou da atitude de Silvério.

Rosalinda conta a Domingos que seguiu Leonor e deu com ela no moinho com Fátima e Tomás. Ela diz que ele tinha razão, Fátima está do lado de Tomás.

Vitória não quer falar do que se passou. Carminho diz que precisa de uns bolos que o Fausto faz, confessa que andou a comer bolos de erva para espanto de Vitória.

Vasco entra no restaurante e Lena apresenta-o a Ivone. Ele diz que já tinha andado à procura dela na padaria.

Tomás conta à mãe que Rosalinda apanhou-o com Leonor mas o medo dele é que ela castigue Leonor. Aida acha que ela não é esse tipo de pessoa. Tomás conta-lhe que o bebé, que vai ter com Mariana, tem problemas cardíacos.