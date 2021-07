*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tomás vem agradecer a Fátima por ter ajudado Mariana. Tomás diz-lhe que desmarcaram a visita com Leonor e Fátima fica calada, dando a entender que a desculpa de Leonor estar doente é mentira dos tios. Tomás percebe e Fátima confirma que Leonor disse a Anabela que não estava doente e que ainda chamou a tia à razão. Guilherme chega e Tomás diz-lhe que vai tomar medidas e falar com Sebastião. Guilherme acha que Fátima não devia intrometer-se na situação e fica um ambiente esquisito entre os dois.

Carminho diz a Guida que não lhe pode dar o dinheiro da mala porque entregou-o todo a Salvador. Nicolau, que também ouvia, fica admirado. Carminho diz que faz-lhe outra. Guida apresenta-lhe Richard, diz que vai com ele para Amesterdão.

Entretanto, Fausto teve um acidente com o carro porque estava ganzado. Ivone quer o carro arranjado e vai ser ele a pagar tudo, chama-o de irresponsável.

Marta repara no nervosismo de Manuel. Ele diz-lhe que têm uma queixa de um hóspede por causa dos panfletos do spa em que ele não autorizou a sua imagem. Marta diz que foi ela que tirou as fotografias e que até estavam bem bonitas. Manuel avisa que vai reportar a Lena e Marta fica apreensiva.

Nicolau diz a Gustavo que recebeu um e-mail do chantagista mas não tem dinheiro. Gustavo agarra num maço de notas que Carlota deixou.

Fátima conta a Guilherme sobre Anabela ter achado o envelope com dinheiro. Ele diz que não estando endereçado, não há muito a fazer. Fátima leva sacas de farinha para a carrinha e Guilherme percebe no visor que ela recebeu uma mensagem de Tomás no telemóvel. Decide ler no momento e Fátima questiona-o porque está a mexer no seu telemóvel.

Tomás e Sebastião conversam sobre Leonor enquanto tomam café. Tomás diz que por agora não quer reportar nada ao tribunal. Sebastião diz-lhe para guardar essas mensagens que trocam entre pai e filha pois podem ser precisas.

Guilherme pede desculpa à namorada, diz que não devia ter mexido no telemóvel. Fátima diz que se precipitaram, não devia ter aceitado envolver-se com ele.

Jacinta discute com a mãe por ter ido fazer pão com sementes e quinoa. Guida comprova que o que dizem é verdade, está horrível. Sãozinha faz-se de vítima.

Ivone diz a Nicolau que vai fazer medicina no trabalho no hotel. Elvira quer que ela desculpe Fausto e ela paga o arranjo. Fausto conta que fumou umas ganzas e foi por isso que bateu com o carro.

Rosalinda diz ao marido que Fátima esteve lá em casa pois Leonor contou a verdade a Anabela. Leonor pergunta se já pode ir à escola.

Mariana comenta com a mãe que Vitória só pode estar com um problema grave para ter ido embora. Carlota diz que esqueça isso.

Fátima está chateada com o abuso de privacidade de Guilherme. Guida diz para lhe dar um desconto, pois ela também está sempre a tropeçar em Tomás. Tozé vem pedir desculpa a Fátima porque disse a Márcio onde era o moinho. Conta que descobriu que ele testemunhou contra Quim, o filho de Hortense, no caso do Álvaro Pereira Espinho. Fátima fica incrédula.

Marta diz a Guilherme que se fosse ela, não perdoava ele mexer-lhe no telemóvel. Vasco entra em casa e questiona-se quem seria a loira que estava na padaria no dia anterior, não acredita que possa ter ficado encantado pela namorada do irmão, mas percebem que não porque Fátima não tinha nenhum corte no dedo.

Vitória está arrasada. Salvador não acredita que a tia lhe fizesse mal, diz à mãe que Vitória dorme em casa deles.