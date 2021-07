*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Márcio procura por Fátima. Tozé fica com receio mas ele diz que quer desculpar-se porque foi bruto com ela.

Dulce entra no hotel e pergunta por Nicolau. Guida diz que ele não está, mas Nicolau chega nesse instante. Nicolau fala baixo com Dulce para que Guida não oiça que está a despachá-la. Guida fica cheia de ciúmes porque Nicolau diz que está a pensar ir para os EUA.

Vitória diz a Salvador que está a pensar encomendar uma mala a Carminho para dar à mãe, quando recebe uma SMS de Fernando. Salvador percebe e ela pede que não a julgue.

Dulce tenta conversar com Leonor, diz que podiam recuperar o tempo perdido. Domingos, que ouviu a conversa, pede a Leonor para sair e quer que Dulce saia de casa, dá-lhe duzentos euros.

Márcio aproxima-se de Fátima. Ela aponta-lhe o picão e manda-o sair. Márcio recua, mas avisa-a que da próxima vez não vai ser tão meigo.

Carlota quer oferecer atividades aos clientes que têm tarifas mais altas. Gustavo não gosta do que ouve. Ela quer certificar-se que Tomás não lhe passa à frente. Carminho entra no gabinete da cunhada, procura por Vitória, que não atende nem está no canil.

Vitória beija Fernando, cheia de saudades. Fernando diz-lhe que nunca a quis humilhar e sugere passarem a noite juntos.

Sãozinha apanha a filha a mentir. Jacinta vê-se obrigada a dizer que foi à padaria para fazer um estudo de mercado, diz que Salvador e Fausto vão lançar um pão novo.

Moisés tem um presente para Elvira, mas ela não quer e manda-o parar de tentar seduzi-la. Silvério aparece na fábrica e Elvira fica aliviada, mas também envergonhada.

Marta provoca Lena por causa do casamento. Lena diz-lhe que não aceitou. Marta fica atrapalhada e apreensiva.

Mariana fica arrasada com a notícia sobre a malformação cardíaca do feto. O médico coloca-os a par de todos os detalhes. Tomás diz que vão resolver a situação juntos. Mariana diz que não quer perder o bebé.

Carminho está a contar ao marido o valor que pagaram pela mala. Manuel já tem ideias para investir o dinheiro. Carminho pede o NIB ao filho, quer que seja ele a guardá-lo.

Vasco vê Ivone na padaria e ambos ficam presos no olhar um do outro. Vasco escreve o seu contacto num papel e Ivone tenta atendê-lo, mas acaba por cortar-se e desmaia. Fausto socorre a irmã. Ivone sente-se ridícula por ter desmaiado.

Silvério quer saber como é que a neta comprou o telemóvel. Anabela diz que foi com o seu dinheiro.

Fátima conta ao namorado sobre a visita de Márcio. Guilherme tem medo que ela corra perigo. Fátima agradece a inscrição no curso, mas não é a melhor altura para ir. Ele diz que fica um presente para usufruir quando ela quiser ir.

Fernando fala com Carlota, diz que acabou de chegar a um restaurante na Foz. Carlota desliga a chamada e tenta controlar a raiva.