Resumo: 97º Episódio - 6 de julho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Guilherme conta à namorada que a inscreveu num curso. Fátima não quer ser desagradável, mas diz que ele não devia tê-lo feito. Guilherme fica a sentir-se frustrado.

Gustavo goza com o irmão, diz que ele devia estar a escolher as cores das paredes e os móveis com Mariana.

Nicolau finge que fala com Dulce ao telemóvel e Guida fica cheia de ciúmes. Richard vem a passar e ela dá-lhe uma palmada no rabo. Nicolau fica arrasado por ela dizer que vai para a Holanda.

Fátima está a apanhar ervas perto da lagoa, enquanto se lembra de uma conversa que teve com Tomás.

Fernando diz a Carlota que vai passar o dia ao Porto. A empresária começa a fazer perguntas mas ele diz que não vai responder.

Mariana vem tirar satisfações com Fátima por Tomás ter ido ajudá-la. Fátima diz que devia ter essa conversa com ele. Mariana sente uma dor forte e começa a perder sangue. Fátima ajuda Mariana a sentar-se. Ela chora, quer ligar a Tomás. Fátima pergunta se ela consegue andar até à carrinha para a levar ao hospital.

Anabela mostra a Leonor o dinheiro que encontrou. Leonor não acha bem que ela fique com ele. Anabela diz que também não sabia a quem devolver porque o envelope não tem nome.

Carlota preparou um pequeno saco para Fernando dormir no Porto. Ele estranha e Carlota pede desculpa pela cena que fez de manhã.

Nicolau e Guida estão a ler o artigo sobre a Noviça, que está ilustrado com uma fotografia de Nicolau. Manuel fica interessado, acha que pode aproveitar essa ideia para fazer uma linha de produtos. Nicolau fica assustado com o novo e-mail que recebeu.

Paula chega com o jornal onde vem Nicolau a falar da lenda da Noviça. Elvira está orgulhosa do filho.

Tomás atende a chamada de Mariana, que conta que está no hospital. Fátima não a deixa sozinha, diz que vai embora quando Tomás chegar.

Nicolau mostra o e-mail que recebeu do chantagista a dizer que o dinheiro não estava lá. Gustavo manda-o ficar atento.

Lena já não vai para Lisboa, mas também não lhe apetece voltar a aturar Marta. Ivone conta que se afastou de Gustavo por não querer o mesmo que ela.

Salvador tenta chegar a Jacinta, mas ela foge. Simão vem buscar pão e estranha tanta simpatia. Jacinta manda Salvador guardar aquele fogo todo para mais tarde.

Carminho fica boquiaberta com o valor que querem dar pela mala. Sãozinha ouve a conversa e intromete-se, cheia de inveja.

Fátima diz a Tomás que Mariana foi ter com ela e sentiu-se mal, começou a perder sangue. Tomás agradece-lhe por ter tratado dela. Fátima apressa-se a sair dali. Mariana, mal vê Tomás, diz que está tudo bem, só querem fazer mais uma ecografia e esperar pelo cardiologista. Mariana mente, diz que foi ter com Fátima para pedir desculpa pela mãe.