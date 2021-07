Resumo: 96º Episódio - 5 de julho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Nicolau diz que pode ser Sara que está a fazer a chantagem. Gustavo diz que Sara trabalha ali há menos de um ano. Carlota manda-os colocar o dinheiro no busto.

Fausto faz conversa com Mariana quando Guilherme entra, fingindo que o encontro é mero acaso. Guilherme diz que pensou na sua conversa mas ela tem de fazer a sua parte. O advogado conta que Tomás ontem esteve a ajudar Fátima no moinho. Mariana fica arrasada.

Fátima adora os sacos. Aida pede às funcionárias para irem com ela à sala de tear para deixar Tomás a sós com Fátima. Esta já sabe a decisão do juiz, fica feliz por ele.

Nicolau e Gustavo vigiam o busto, quando recebem uma sms para saírem dali ou ficam todos a saber o que fizeram.

Rosalinda diz à filha que o juiz decidiu que ela passará duas tardes por semana com Tomás. Leonor fica contente, mas não demonstra. Rosalinda diz que se ela não quiser, não vai.

Guida quer saber tudo. Jacinta diz que não custou nada e foi maravilhoso. Com a conversa, Guida começa a pensar em Nicolau.

Tozé explica-se a Válter, conta que tinha apenas erva para consumo. Ele diz que não era sobre isso que queria falar, mas avisa-o para ter cuidado com o que a mãe anda por aí a dizer. Ele quer falar sobre o assalto que houve no ginásio.

Anabela e Leonor brincam juntas. Domingos chama Leonor para casa. A sobrinha da Fátima descobre o envelope com dinheiro no busto e foge com ele para casa.

Mariana mostra a Tomás as cores que escolheu para o quarto do bebé. Atira-lhe à cara ter ido ajudar Fátima, mas Tomás diz-lhe que não tem de contar-lhe tudo o que faz.

Carlota está furiosa porque Nicolau e Gustavo saíram sem ver quem tirou o dinheiro. Gustavo acha que o próximo a ser chantageado vai ser ele. Nicolau pergunta como fica a situação do seu ordenado e Carlota manda-o desenrascar-se.

Vitória acaba por abrir a porta a Fernando, que diz que não aguenta estar longe dela. Vitória diz que se é assim, para falar com Carlota. Ele diz que ela sabe que não é assim tão fácil. Vitória não quer ouvir mais nada e manda-o sair.

Fátima avisa Cristina que Márcio é agressivo. Ela diz para não se preocupar, andou a investigar e ele e o irmão tinham dívidas de jogo. Anabela convida a tia para jantar fora, mas Fátima acha que que ela está a brincar.

Guida fica emocionada quando Carminho lhe oferece a mala que fez. Aida diz a Carminho que o amigo estilista quer usar a sua mala num desfile. Quando ouve isto, Carminho tira a mala a Guida.

Tozé diz à mãe que não vai preso mas graças a ela podia ter ido. Sãozinha avisa-o que não quer ver mais pacotes lá em casa. Nicolau pede a Dulce que finja que foram para a cama para fazerem ciúmes a Guida. Elvira tenta saber por que Sãozinha não foi trabalhar.

Sebastião oferece um anel e pede Lena em casamento. Lena sabe que ele está a fazer isto com medo que ela vá embora. Marta fica irritada ao ver Lena. Sebastião convida Lena para jantar e ela sugere que seja no hotel.