Resumo: 94º Episódio - 1 de julho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Jacinta está muito insegura a experimentar várias roupas. Guida diz para ela vestir o que mais gosta. Jacinta confessa-lhe que está nervosa porque, numa festa, um rapaz tentou agarrá-la, mas ela conseguiu fugir, pede que ela não conte a ninguém.

Marta conta ao pai sobre o que ouviu entre Lena e Fernando. Sebastião não acredita que ela tomasse uma decisão dessas sem falar com ele. Marta diz que ela sempre fez o que lhe apeteceu. Sebastião manda a filha calar-se e culpa-a da relação dele com Lena não ter resultado.

Fernando fala da empresa de Tomás e diz que as portas vão estar abertas se ele quiser voltar. Fernando fica tenso ao saber que Carlota enfrentou Vitória. Não sabe do que falaram.

Fátima conta a Guilherme sobre o encontro que teve com Márcio, e que ele quase lhe bateu. Fátima vai trabalhar, ele diz que também tem de ir.

Jacinta está muito nervosa, transpira das mãos. Salvador nem acredita que estão mesmo os dois ali e que vai fazer amor com ela, mas Jacinta continua muito nervosa, diz que não vai acontecer nada. Salvador pede para ela despir o casaco, mas ela não quer, por causa das marcas de transpiração e acaba por sair a correr dali. Jacinta tenta acalmar-se mas é assaltada pelas recordações em que vemos Jacinta no hotel a ser observada por Augusto.

Paula está sem fome, está deserta de receber o ordenado porque está farta de andar sem dinheiro. Elvira traz o casaco de Anabela arranjado e Silvério convida-a a tomar um licor.

Tomás aparece no moinho e oferece-se para ajudar Fátima, que aceita. Fátima conta-lhe que disse ao tio para tentar um acordo, mas ele disse que ela estava feita com ele. Guilherme chega ao moinho e fica desagradado ao ver Tomás ali.

Leonor sabe que Dulce mentiu sobre Tomás saber da gravidez. Ela diz que fez isso para defender Rosalinda e Domingos. Leonor acusa Dulce de não a querer e que ter ido para casa dos tios foi um acidente, ninguém a quer.

Fátima tenta normalizar a situação, diz a Guilherme que se veio ajudar é melhor começar a trabalhar.

Fernando diz a Vitória que vai tirar a manhã e vai ficar à espera dela. Vitória diz que se ele gosta dela para a deixar seguir com a sua vida.

Carminho e Manuel estão a cear. Ela está sob o efeito do bolo. Salvador chega e conta que Jacinta apareceu, mas depois disse que não podia ficar e saiu. Carminho diz que ela pode ter um trauma.

Richard gosta muito de Guida, mas ela não lhe dá uma oportunidade. Nicolau chega e senta-se com Dulce para fazer ciúmes a Guida, que pede a conta porque tem de ir com Richard para o hotel.

Fernando está a contar a conversa com Lena quando Sebastião interrompe e, com ciúmes, diz que talvez devesse pedi-la em casamento. Fernando conta-lhe que a pessoa com quem ele tem um caso é Vitória.