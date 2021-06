Resumo: 93º Episódio - 30 de junho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Guida diz que vai fazer um chá para a irmã, mas depois lembra-se que não correu bem da última vez. Jacinta está muito nervosa, quer que o seu encontro corra bem, mas tem a certeza que vai correr mal.

Fátima entra na loja de mel e pede para falar com Márcio. O empregado diz que ele não está, não sabe se vem hoje mas pode deixar recado.

Carlota manda Gustavo ligar ao irmão para vir já ter com Mariana. Gustavo defende-o mas Carlota diz que confia nele para ajudá-la na aproximação de Tomás e Mariana.

Anabela diz a Hortense que tiveram uma boa nota por causa da lenda da noviça. Tomás fala com Leonor sobre o tribunal.

Tozé diz a Salvador que era melhor começarem a preparar Sãozinha. Ele diz que isso é uma decisão de Jacinta. Tomás recebe uma chamada do irmão e diz que tem de sair.

No burel, Carminho está cansada de as ouvir mas disfarça, diz que são as máquinas. Paula compreende-a. Aida mandou a foto da mala a um amigo que a quer ver terminada. Sãozinha diz que Elvira devia ter mais mão na irmã e no cunhado.

Lena conta a Fernando que teve uma proposta de trabalho para ir para Lisboa. Marta ouve-os sem que a vejam. Fernando diz-lhe que Sebastião gosta mesmo dela, mudou muito desde que a conheceu.

Tomás diz a Mariana que não pode estar sempre ao pé dela. Ela sente-se muito sozinha. Tomás percebe que está frágil e fica com ela.

Fátima apresenta-se a Márcio, que endurece a expressão ao perceber que é a irmã de Artur. Fátima diz que o irmão também morreu e só queria perceber melhor o que se passou.

Guilherme informa Domingos e Rosalinda que o juiz quer falar com eles. Domingos pergunta se devem mostrar as mensagens que Tomás trocou com Leonor a marcar encontros às escondidas. Guilherme alerta-o se são apenas essas que existem e se Tomás não vai aparecer em tribunal com outras mensagens enviadas por Domingos e ele desiste. Rosalinda achava melhor chegar a um acordo, mas Domingos diz que não quer.

O empregado da loja de mel já afastou Márcio, impedindo-o de bater em Fátima. Ele manda-a desaparecer e se volta a acusá-lo de alguma coisa, diz que lhe parte a cara.

Gustavo pede desculpa a Ivone por ter desmarcado o jantar. Nicolau sabe onde esteve, fica nervoso. Ivone não quer mais jantar com ele, não vale a pena perder mais tempo.

Salvador pede a Fausto para fechar a padaria pois ele vai ter um encontro. Carminho está exausta de ter estado na fábrica, queria um bolo e Fausto começa a prepará-lo para ela.