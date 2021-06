Resumo: 92º Episódio - 29 de junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Guilherme desabafa com a irmã sobre ter achado Fátima estranha, tem medo que seja por causa de Tomás. Ela diz que as mulheres não gostam de homens inseguros. Sebastião diz-lhes que Vasco vem passar uns dias com eles.

Carminho mostra a mala que está a fazer para Guida. Jacinta mostra-se pouco interessada. Carminho sonda-a, diz que se faz de muito difícil vai parecer desinteressada em Salvador. Jacinta ganha coragem e diz a Salvador que quer estar com ele hoje.

Nicolau discute com Gustavo, diz que podia tê-lo avisado. Gustavo diz que Carlota desconfiou dele e tinham de tirar essa história a limpo. Nicolau fica com medo que tenha sido Carlota a matar Artur.

Tomás desabafa com Salvador sobre Domingos. Dulce aparece e pede desculpa a Tomás por ter mentido mas acha que a filha está bem com Domingos e Rosalinda. Tomás acusa-a de ser interesseira.

Mariana insiste com Vitória para saber o que se passa. Ela diz que está bem. Mariana está triste, Tomás não quer almoçar com ela. Carlota não se espanta. Vitória ataca Carlota. A empresária sente-se ofendida. Vitória não quer ver Mariana triste, diz para ligar a Tomás, mas ela não quer.

Anabela está triste porque rasgou o casaco que o pai lhe deu. Fátima diz que vão tentar arranjá-lo. Paula ouve e diz que leva o casaco para a fábrica para ser arranjado.

Richard já não vai ficar muito mais tempo, quer mostrar a Guida a Holanda e gostava que ela fosse com ele, arranjava-lhe trabalho num dos hotéis da sua empresa. Ele aproxima-se e ela finge que não repara, mas aceita jantar. Nicolau fica magoado por perceber que ela saiu do quarto do holandês, tentam parecer frios mas ambos magoam-se com as acusações.

Aida mete Carminho à vontade para ficar ali a costurar, tira uma foto à mala que está a fazer. Carminho gosta do ambiente. Sãozinha não está nada contente com o facto de Salvador arrastar a asa para cima de Jacinta.

Fátima pede ao tio que dispense umas sacas de farinha, mas Domingos não quer ficar sem farinha. Fátima diz que ele devia falar com Tomás e resolverem as coisas.

Carlota olha pensativa para a fotografia do carro. Fernando entra a falar de Mariana mas ela está ao telemóvel e manda-o esperar. Fernando pega na fotografia mas Carlota tira-a a tempo, diz que é publicidade e rasga.