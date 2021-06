Resumo: 90º Episódio - 25 de junho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fátima pede ajuda a Fausto, precisa que lhe desenrasque umas sacas de farinha pois Carlota deu cabo das que tinha e tem uma encomenda grande para entregar. Fausto diz que ela pode levar algumas.

Moisés fala com Elvira, diz que perdê-la foi uma grande tortura. Elvira lembra-o que não a perdeu por causa do filho, mas sim por ele ser casado.

Guida quer estar com Nicolau e já sabe como apimentar as coisas para ver se ele "funciona". Nicolau fica frustrado porque não consegue ter uma ereção. Guida fantasia-se de freira e Nicolau assusta-se.

Jacinta está muito nervosa, diz que já não pode estar com Salvador, dando a entender que está menstruada. Salvador lá percebe e diz que não há problema nenhum, marcam outro dia.

Carlota está irritada com Fátima, diz que qualquer dia perde a cabeça. Mariana diz que devia ir à polícia, mas ela não quer. Mariana mostra-se triste porque Tomás não lhe diz nada sobre a audiência em tribunal.

Dulce mantém o seu depoimento, mente ao dizer que conheceu Tomás nas festas da terra, a 15 de Agosto e contou que estava grávida um mês depois. Sebastião desmascara-a, mostra que Tomás, uma semana depois de estarem juntos, no dia 23 de Agosto, estava a viajar para França. Rosalinda e Domingos ficam aflitos. Guilherme está furioso por lhe terem mentido, vai ver o que pode fazer, mas a situação está complicada.

Ivone gostava de conhecer melhor Gustavo, quer saber se têm os mesmos planos. Gustavo sente-se pressionado. Lena sente vontade de aceitar o seu antigo trabalho e voltar para Lisboa.

Tozé descobriu que o pai de Cláudio também morreu e é o irmão que toma conta do negócio. Fátima está cheia de trabalho por causa do que Carlota fez mas Tomás decide segui-la. Fátima mente a Guilherme ao dizer que já almoçou, repara em Tomás que ouviu tudo. Tomás pede a verdade, só está com Guilherme para esquecê-lo.

Carlota repara que Nicolau tem um envelope azul na mão, acha que é ele que anda a enviar-lhe as ameaças. Fernando chega e ela não avança para Nicolau, vai ter com o marido e nota que ele não está bem.

Manuel está muito nervoso, diz que está farto de ser humilhado. Carminho quer falar com o irmão, mas Manuel não quer que saibam que ele se sente assim. Carminho mostra-se orgulhosa da mala que fez.