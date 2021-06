Resumo: 89º Episódio - 24 de junho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fátima conta a Guilherme sobre as corridas ilegais do irmão e que Carlota já sabe do roubo do ADN. Ele diz que nunca devia ter confirmado o roubo, ela não tem provas.

Jacinta está muito nervosa por Salvador ter ido jantar com Vitória. Guida tenta acalmá-la ao dizer que pode haver amizade entre um homem e uma mulher, mas depois lembra-se dela e de Nicolau e cala-se. Fausto recolhe as cadeiras para varrer. Nicolau não está bem e diz que Guida nunca vai ficar com ele.

Lena fala com Ivone sobre o marido. Sebastião chega com Marta e exagera ao dizer para Ivone meter juízo em Lena.

Salvador cruza-se com Fernando e confronta-o com a verdade, diz-lhe que faz muito mal a Vitória e o melhor é afastar-se dela. Fernando fica a sentir-se culpado.

Fátima chega ao moinho e depara-se com as sacas de farinha todas rasgadas. Paula sente-se culpada, diz que a ajuda no que Fátima precisar.

Carlota diz que foi recentemente vítima de invasão. Manuel pergunta se roubaram algo de valor. Carlota quer que fiquem atentos e lembra-os que não vai hesitar em despedir quem a trair. Nicolau repara que Guida está com um ar comprometido.

Dulce diz ao juiz que contou a Tomás que estava grávida. Tomás insurge-se e diz que é mentira. Sebastião manda-o ter calma e pede ao juiz para ouvir Domingos.

Jacinta quer saber como correu a noite. Salvador descansa-a ao dizer que está com a pessoa que ele quer estar. Vitória é só uma amiga. Jacinta propõe alugarem um quarto no hotel.

Fátima entra no hotel e despeja a farinha no átrio. Lena manda chamar Carlota e Mariana diz que vai chamar a polícia. Fátima diz a Mariana para chamar e mandá-la a seguir ao moinho para verem o que Carlota fez.

Sebastião interroga Domingos sobre a relação com Dulce, confronta-o com as transferências bancárias feitas para ela todos os meses. Sebastião insinua que ele comprou Leonor. Guilherme fica perplexo. Domingos diz que não pagou a ninguém para mentir, mas é verdade que ajudou Dulce ao longo do tempo. Sebastião dá a entender que eles sempre souberam do paradeiro de Dulce quando o tribunal a procurou e assim sendo, agiram de má-fé.

Fernando quer conversar, mas Vitória ignora-o e diz que não tem tempo. Fernando pergunta o que lhe passou pela cabeça para contar a Salvador, sendo ele filho da irmã. Vitória diz que é amigo dela e teve de desabafar.