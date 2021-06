Resumo: 88º Episódio - 23 de junho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Silvério, desconfiado, tenta saber o que Carlota falou com Paula.

Fátima questiona Tozé sobre Cláudio e ele conta-lhe que o pai achou que a culpa dele morrer foi de Artur pois faziam corridas de automóveis ilegais. Fátima fica em choque, quer encontrar-se com o pai de Cláudio para tentar perceber se eram capazes de matar o irmão. Tozé vai tentar saber onde vive mas diz para ela ter cuidado.

Nicolau diz a Gustavo que esteve com uma rapariga mas ele não funcionou. Gustavo diz que ele tem de descontrair. Ivone diz a Gustavo que não pode jantar com ele, Gustavo não se importa e convida-a para um café.

Guida diz a Richard que ele devia ter chegado duas semanas antes. Ele diz que gostava de a conhecer melhor. Guida diz a Nicolau que acha que não "funcionou" porque o pressionou, quer tentar outra vez.

Tomás e Moisés falam do regresso de Elvira. Tomás fica desconfiado ao perceber que o pai não a quer a trabalhar no burel. Moisés começa a falar da audiência no tribunal para desviar o assunto.

No restaurante, Carlota pergunta a Hortense a sua opinião sobre o seu queijo. Hortense não lhe mente e diz que não é tão bom como o de Fátima. Carlota pede a Paula para controlar o irmão dela. Paula descai-se e diz que não entende a desconfiança dele pois até fez um teste de ADN e sabe que o sangue no cachecol não é o de Carlota. Esta fica a pensar como conseguiram o seu ADN e ignora o aviso de Paula.

Jacinta enciumada, ironiza com Salvador por este ir jantar com Vitória. Ele não pode contar o que se passa com Vitória e ela confia nele.

Carminho faz uma mala em tricot e burel. Guida gosta muito e está admirada com o talento de Carminho. Ela diz que quando terminar é sua. Guida está confusa por causa de Richard. Carminho conta que tinha um pretendente rico quando conheceu Manuel.

Carlota confronta Fátima e diz que sabe, de fonte segura, que alguém obteve uma amostra do seu ADN sem o seu consentimento, acha que foi Guida e Nicolau e ameaça despedi-los. Fátima, para não prejudicar Guida nem Nicolau, diz que guardou uma chávena que usou no restaurante. Carlota, cheia de raiva, diz que não vai ficar assim.

Guilherme diz a Dulce que a única coisa que ela tem de fazer é contar a verdade. Domingos diz para ela não se meter com ideias.

Mariana quer saber porque Tomás não lhe disse nada sobre a criação da sua empresa. Tomás irrita-se mas ela não quer conflitos. Mariana fica frustrada por ele não querer que ela vá a tribunal com ele.

Fátima fecha a porta e afasta-se. Carlota dirige-se à entrada, determinada. Consegue entrar no moinho e rasga as sacas todas, espalhando a farinha.

Nicolau conta à irmã que não está a "funcionar". Ivone tenta não rir, diz que isso é da cabeça dele, se parar de pensar vai funcionar.

Marta convida o pai para jantar fora. Ele não tem vontade, mas Marta acaba por convencê-lo.