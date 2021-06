Resumo: 87º Episódio - 22 de junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elvira pergunta se o lugar no burel continua à disposição, quer voltar. Moisés fica aflito, mas Aida está muito feliz. Sãozinha diz que apanhou Nicolau, Salvador, Jacinta e Guida a jantar. Elvira acha ótimo já que o filho anda tão desanimado.

Nicolau está muito tenso, assusta-se com Guida que quer ajudá-lo a tirar as dúvidas se ele funciona sexualmente ou não, mas tem de ser antes de começar a namorar com Richard. Nicolau não deixa de pensar na fotografia que recebeu. Guida fica preocupada com ele, pensa que foi mesmo culpa da Noviça.

Vitória conta a Salvador que ia passar a noite a Paris com Fernando, mas Carlota descobriu e ele disse que era uma surpresa para ela.

Carminho e Manuel são apanhados a sair de um quarto. Manuel diz que Carminho o ajudou mas ela confessa que dormiram ali. Carlota intercede a favor deles para seu espanto. Fernando tenta ligar a Vitória, mas o telemóvel está desligado.

Fátima chega com a farinha. Rosalinda ajuda-a e desabafa com ela sobre Dulce. Fátima diz para falarem com Guilherme. Fátima pergunta à tia se conhecia algum Cláudio, amigo de Artur.

Moisés diz a Aida que lhe dói a cabeça e vai para casa. Paula mostra as almofadas terminadas. Sãozinha diz que foi Elvira que as fez. Elvira diz que só ajudou e Paula agradece-lhe por não a ter denunciado.

Jacinta está cheia de ciúmes por Salvador ter ido ter com Vitória. Fausto diz que ele é que tem um caso com ela. Jacinta avisa Dulce que Leonor é muito adorada... para ter cuidado com o que vai fazer.

Sebastião agradece à filha o que fez por ele. Guilherme quer falar do julgamento e Sebastião diz que Dulce não é muito credível pois foi pedir dinheiro a Tomás e fez-lhe chantagem.

Carlota chama Tomás de irresponsável por levar Mariana para a serra. Carlota atira-lhe à cara a empresa que abriu. Mariana não sabe porque não lhe disse, mas defende-o perante a mãe.

Fátima e Ivone pesquisam e ficam a saber que Cláudio teve um acidente e que precisou de transplantar o fígado. Fausto reconhece-o nas redes sociais, diz que ele é amigo de Tozé.

Moisés vem tirar satisfações a Elvira por ela ter voltado para a fábrica.