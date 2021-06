Resumo: 86º Episódio - 21 de junho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Domingos diz a Guilherme que foi ele que pagou a viagem a Dulce. Sebastião regista a informação, mas não se denuncia. Guilherme quer saber se há mais alguma coisa que deva saber. Domingos hesita, mas diz que não. Rosalinda está com medo do que Dulce possa fazer, acha melhor ela ficar lá em casa para a controlarem.

Tomás quer que Dulce vá direta ao assunto. Ela diz que responde a tudo mas só se ele lhe pagar. Tomás não lhe vai dar dinheiro, acredita na justiça. Dulce ameaça que pode levar Leonor com ela. Tomás diz a Salvador que Dulce só veio para arranjar problemas.

Fátima faz contas. Silvério mostra-lhe uma pasta que encontrou nas gavetas de Artur. Fátima estranha uma conta que encontra nos papéis e fica apreensiva.

Tomás conta a Sebastião a conversa que teve com Dulce, diz que devia ter gravado. Aida acha que ela disse isso só para o provocar.

Mariana diz a Fausto que Vitória pediu-lhe para agradecer ter vindo, mas não está bem e não vai descer. Fausto está farto de pensar e não sabe o que se passou.

Carminho gostou muito do convite do chef, diz que para a noite ser perfeita só se dormissem ali no hotel. Manuel tem medo que o despeçam, mas acaba por deixar-se levar pela rebeldia da esposa.

Fátima mostra a Guilherme a folha que encontrou nas gavetas de Artur, está desconfiada porque o irmão pagou aquela conta. Guilherme mostra-lhe um curso no Porto. Fátima diz que depois vê.