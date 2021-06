Resumo: 85º Episódio - 18 de junho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Manuel avisa Nicolau que trocou uns hóspedes de quarto, o que deixa Nicolau nervoso. Manuel diz para esquecer que manda nele enquanto os patrões não estão e vai para o seu escritório.

Marta discute com Gustavo sobre Tomás ter batido em Guilherme. Gustavo defende o irmão e diz que Guilherme é que foi provocá-lo. Mariana ouve e diz a Marta para ir trabalhar.

Fátima fala com Aida sobre a sua ideia dos sacos em burel. Aida adora a ideia. Paula e Sãozinha intrometem-se e ouvem Tomás a falar do soco. Aida leva-as, deixando Tomás a sós com Fátima.

Domingos e Rosalinda falam com Dulce sobre a ida a tribunal. Dulce quer comprar roupa. Rosalinda vai para lhe dar dinheiro, mas Domingos não permite.

Guida está de saída quando Nicolau a chama. Guida diz que está muito bem com o holandês e que ele tem planos para os dois. Nicolau fica triste pois também podiam ter muitos planos.

Salvador está entusiasmado por Fausto ter passado a noite com Vitória. Fausto não está assim tanto como o amigo, conta que sentiu que ela de manhã o expulsou.

Gustavo diz que Tozé parece andar bem na vida, dando a entender que é ele que faz chantagem a Carlota. O filho da Sãozinha diz que não é ele, que só quer é esquecer essa noite.

Marta conta que o pai não fez as pazes com Lena e o viu muito desanimado. Guilherme acusa-a de não gostar de mulher nenhuma com medo que faça o mesmo que a mãe fez. Mariana sugere a Guilherme levar Fátima embora da aldeia da Fraga Pequena.

Fátima fala com Guida sobre a luta de Tomás e Guilherme, acha que o melhor seria estar sozinha. Guida desabafa que gosta de Nicolau, mas não quer abrir mão dos seus sonhos.

Paula vai receber Carminho. Sãozinha diz a Moisés que a mulher de Manuel queria uns tecidos. Moisés diz que depois quer ver o resultado final.

Mariana comenta que a mãe parece uma criança só a mandar selfies em Paris. Vitória está abatida e não quer dizer o que tem, mas acaba por desabar a chorar. Mariana pede um chá e fica a fazer-lhe companhia.

Tomás recebe uma sms de Dulce a pedir para falar com ele. Aida diz que ele devia ouvi-la, pode ser que ajude em tribunal.

Fátima está cheia de trabalho, tranquiliza Guilherme quando diz que não está chateada com ele. Guilherme sonda-a para saber se sempre quer fazer o curso.

Nicolau está preocupado com a Noviça, quer saber se está tudo bem com Gustavo. Lena fala das trocas dos quartos. Nicolau finge estar a pensar mas ela, rapidamente, percebe que foi um erro de Manuel.