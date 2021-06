Resumo: 84º Episódio - 17 de junho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carminho pede lãs e pedaços de tecido a Sãozinha para fazer as suas criações. Sãozinha não tem nada em casa mas manda-a passar na fábrica. Tozé achava que ela vinha pedir erva. Guida mostra-se pouco entusiasmada com o jantar com Richard.

Elvira estaca ao ver Aida e Moisés juntos. Aida vai logo ter com ela e Moisés também se vê obrigado a ir.

Sebastião acha que a relação com Lena tem os dias contados, é uma pena que Marta não goste dela porque é com Lena que quer estar. Marta sente-se culpada.

Rosalinda quer que Domingos peça desculpa a Dulce, tem medo que ela fique do lado dos Folgado. Fátima vem agradecer ao tio, o dinheiro emprestado. Domingos diz que fê-lo pelo pai e o irmão e que não confia nela.

Guilherme vem tirar satisfações a Tomás por ter ido a casa de Fátima. Tomás ri-se da sua insegurança. Guilherme empurra-o e Tomás não reage, mas ele volta a empurrá-lo e Tomás acaba por dar-lhe um soco. Tomás mostra-se arrependido do que fez.

Paula reclama sobre as gavetas do seu quarto. Silvério diz que depois arranja-as. Fátima conta que foi agradecer aos tios o dinheiro. Paula mete-se com Fátima por causa de Tomás, diz que vê como ela se derrete quando está próxima dele.

Vitória está triste. Fausto acha que não está assim tão atrasado, já que Salvador ainda não chegou. Ela diz que ele não vem. Vitória fica arrependida por o ter chamado, mas acaba por convidá-lo a abrir outra garrafa de vinho no quarto.

Ivone diz à mãe que devia voltar à fábrica. Elvira sente-se triste. Nicolau queixa-se das mulheres, gostava de ter dinheiro como os patrões que vão passar uma noite a Paris.

Mariana diz à mãe que só vai uma noite, mas Carlota não quer que falte nada e faz uma mala maior. Fernando está desanimado. Mariana liga a Tomás e diz que vai mostrar as análises a Ivone, pergunta se ele quer ir, mas ele diz que não lhe dá jeito.

Guilherme conta a Fátima que foi atrás de Tomás. Ela repara que ele está magoado no lábio e avisa-o que não precisa que ninguém a defenda. Ele pede desculpa e ficam ambos constrangidos.

Tomás diz a Elvira que falou com Fausto e ele contou que ela anda triste.

Depois de passarem a noite juntos, Vitória pede a Fausto para ir embora do seu quarto.