Resumo: 81º Episódio - 14 de junho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Domingos diz a Dulce que ela está na aldeia com um propósito, confirmar ao juiz que eles sempre disseram a verdade. Dulce está a pensar ficar por cá e recuperar a relação com a filha. Domingos fica fora de si e ameaça-a.

Guilherme está enervado com Rosalinda porque tanto ela como Domingos sabiam da chegada de Dulce e não lhe disseram. Rosalinda pede desculpa com medo que ele deixe de os defender. Guilherme vai falar com o tribunal antes que o juiz saiba por outros.

Guilherme pede à irmã que invente uma desculpa para sair com o pai porque precisa da casa. Marta diz que o pai vai jantar com Lena e ela fica na casa de uma amiga.

Carminho não quer acreditar no que Carlota fez e decide falar com o irmão. Manuel não quer ir para o hotel depois da humilhação que passou. Ela diz que a casa precisa de estar livre para o Salvador e diz-lhe para ir andando para o restaurante que ela irá lá ter. Salvador estranha não estar ninguém em casa.

Nicolau provoca Guida, tenta fazer-lhe ciúmes. Guida vê Richard e chama-o para lhe pagar uma bebida. Nicolau fica arrasado. Guida apercebe-se e fica a sentir-se mal.

Aida tenta saber junto de Fausto se sabe porque a mãe se despediu. Dulce procura uma casa ou quarto que não seja caro. Fausto reconhece-a. Aida apresenta-se como avó de Leonor.

Paula cose as almofadas, está irritada com o atraso que tem. Fátima diz que está um trabalho muito bem feito, lembra-se que ela podia fazer sacos de Burel para vender a sua farinha.

Mariana e Tomás falam da vinda de Dulce, ela desculpa-se pelo beijo. Aida diz ao filho que conheceu Dulce e até pensou oferecer-lhe um quarto. Tomás diz que não quer Dulce lá em casa.

Sãozinha comenta com Guida a vinda de Dulce. Guida esconde-se de Nicolau e gesticula à mãe. Nicolau fica a achar que ela foi jantar com o holandês.

Carlota pediu desculpa a Ivone mas, no entanto, Fernando já está cansado das suas cenas. Carminho fica feliz pelo sinal na pele do irmão não ser nada de grave, aproveita e fala da humilhação de Manuel. Fernando diz que a despromoção foi inevitável, mas ele não tem de carregar malas.

Domingos está ali por causa de Rosalinda, diz que empresta o dinheiro mas não quer tratar de nada com Fátima. Silvério já sabe que Dulce veio, Domingos diz que ela só veio para arranjar mais problemas.