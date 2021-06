Resumo: 78º Episódio - 9 de junho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Guida não acredita que Fátima deu uma oportunidade a Guilherme. Fátima conta-lhe que Tomás andou a pagar a Simão para levar as ovelhas. Guida diz para não ir ter com ele que quando o vê fica sempre balançada. Fátima diz que tem de ir entregar o dinheiro a Tomás.

Sãozinha pede à Santa que não se zangue com o que Tozé anda a fazer. Ela vê Silvério e conta-lhe que Paula anda a gastar o dinheiro em roupas e a sair mais cedo da fábrica para ir ver montras. Silvério fica incrédulo.

Manuel recebeu um livre-trânsito pelo seu trabalho e oferece-o a Carminho. Nicolau está desanimado, Manuel comenta que é por causa do holandês que anda atrás de Guida.

Ivone diz que mais uns dias e podem tirar os pontos. Fernando está ansioso com o resultado, tem medo de estar doente. Ivone descansa-o, mesmo que esteja, tem tratamento.

Carlota acusa Paula de fazer chantagem. Paula não sabe do que a empresária fala, só quer avisá-la que se ela voltar a ameaçar as sobrinhas ou o irmão, conta tudo o que sabe. Silvério está perto da cozinha e mostra-se incrédulo com o que acabou de ouvir. Entra e pergunta o que se passa. Paula e Carlota ficam em choque. Paula mente e disfarça a conversa mas sente-se culpada.

Tomás promete a Fátima que vai manter-se longe. Ela diz que está disposta a ser feliz com Guilherme. Tomás diz à mãe que se não fosse a Leonor voltava para os Alpes.

Leonor pergunta à mãe se ainda está chateada, diz que gostou do presente e não vai sentir-se mal por isso. Rosalinda dá-lhe razão em tudo. Leonor fica a ver as fotografias de Dulce.

Moisés estranha ver Paula. Ela diz que veio coser as almofadas que Aida pediu e que está atrasada com o trabalho. Moisés volta atrás, vê Paula a retirar tecido da mala e acha que está a levar trabalho para casa.

Vitória adora a mala de Carminho, diz que parece uma peça de design. Carminho diz para ficar com ela. Vitória quer pagar, mas ela não aceita. Salvador dá-lhe na cabeça por causa de Fernando e convida-a para ir ao ensaio do rancho.

Fernando fala com Ivone, está nervoso. Carlota apanha o fim da conversa e começa logo a achar que se trata da amante dele. Fernando diz que ia contar-lhe, mas ela não merece.

Silvério conta a discussão que assistiu entre Paula e Carlota. Fátima também acha estranho ela ir ameaçá-la sem ter alguma na manga. Guilherme convida a namorada para jantar na casa dele.

Tozé e Fausto falam sobre Sãozinha os ter apanhado com erva. Elvira fica furiosa com Sãozinha. Richard vê Guida e chama-a. Sãozinha empurra a filha para ir ter com ele e Tozé não gosta.

Carminho está muito preocupada com o irmão e ele pede que não comente sobre a suspeita de doença com Carlota. Ela pede que promova Manuel.

Mariana mostra-se apreensiva relativamente a Domingos, ele tem um ar ameaçador mas só veio pagar-lhe o presente que deu a Leonor. Mariana liga a Tomás a contar e exagera.

Guilherme brinda ao início da história deles, não vai deixar que ninguém os prejudique. Fátima espera retribuir-lhe em dobro tudo o que está a fazer por ela.