Resumo: 77º Episódio - 8 de junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Salvador conta à mãe que Jacinta não lhe disse mais nada. Carminho diz que pode ter culpa nisso porque foi entregar a pulseira e comentou com Sãozinha sobre o jantar.

Nicolau entrega a Guida uma folha sobre tudo o que precisa de saber da Holanda. Guida fica irritada, manda-o sair e lembra-o que combinaram não se encontrar mais.

Mariana dá um presente a Leonor. Rosalinda manda-a ir almoçar e acusa Mariana de ter mentido ao juiz. Esta diz que deviam pensar mais na Leonor.

Paula mostra a roupa que acabou de comprar. Fausto diz que parece que ela está a atirar-se a ele quando Fátima entra e Paula apressa-se a esconder tudo. Carlota ameaça Fátima.

Fernando quer um beijo, mas Vitória diz que não pode ser ali. Fernando diz que ele e Carlota estão cada vez mais afastados. Fernando tem medo de estar doente.

Salvador pede desculpa a Jacinta por a mãe ter falado do jantar mas também não percebe porque ela tem medo de Sãozinha. Ele quer saber se Jacinta gosta dele e ela, numa atitude bruta, diz que já gostou mas agora já não gosta. Ele diz que sendo assim, desiste dela e sai.

Domingos e Rosalinda falam da visita de Mariana e do presente que recebeu. Rosalinda diz que não podia tirar-lhe porque poderia ficar revoltada com eles. Tomás não quer que Mariana ofereça presentes a Leonor porque isso já correu mal anteriormente. Mariana tenta beijá-lo, mas ele afasta-a.

Fátima está farta das ameaças de Carlota. Silvério, por mais que lhe custe, diz que talvez seja melhor parar de investigar a morte de Artur.

Richard chama Guida, diz que conheceu a sua mãe. Guida mostra-se desinteressada e dá-lhe uma tampa. Manuel, que ouve a conversa, acha que ela reage assim, por causa de Nicolau.

Aida vai a casa de Elvira pois ouviu que estava doente. Elvira diz que é mentira. Aida pede-lhe que volte à fábrica para ajudar a despachar a encomenda para os Holandeses. Elvira diz que vai pensar.

Todos brindam à empresa de Tomás. Guilherme avisa-o que a jogada do pai com o noivado foi boa mas tem de ser consomado. Aproveita para provocá-lo por estar a namorar com Fátima.

Mariana conta a Vitória que tentou beijar Tomás.

Carlota diz que Paula quer encontrar-se com ela, deve estar com medo e vai entregar-se. Gustavo ficou mesmo com a impressão que não era ela mas a verdade é que apareceu na padaria cheia de sacos com roupa nova.