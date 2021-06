Resumo: 76º Episódio - 7 de junho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sãozinha vê Tozé e Fausto muito próximos quando estão a passar erva, acha que eles têm um caso. Tozé esclarece tudo e mostra a erva que passou a Fausto.

Richard mete-se com Guida, gosta da autenticidade dela. Richard pergunta se não quer apresentar-lhe a serra, mas ela diz que não.

Paula fica eufórica porque ganhou 200 euros. Anabela quer que ela lhe pague o que deve. Paula diz que não pode agora. Fátima faz Anabela ver que errou. Ela diz que não volta a fazer e que vai estudar mais.

Aida esforça-se por se manter cordial mas acusa Mariana de lhe ter dado gozo fazer o que Sebastião pediu. Mariana convida Tomás para andar. Ele sugere que use a passadeira do hotel.

Carlota lê a notícia a elogiar os queijos de Fátima e a menosprezar os dela, grita por Manuel, diz que quer o número de telemóvel do jornalista que esteve ali hospedado.

Guilherme diz que não há ligação entre o ADN de Carlota e o sangue do cachecol de Artur. Fátima fica desanimada. Guilherme pede-a em namoro e ela aceita. Guilherme fica muito feliz. Mostra-lhe a notícia que o jornalista lançou sobre os seus queijos.

Mariana insiste com Tomás para aceitar caminhar com ela. Tomás acaba por dizer que sim. Guida pede-lhe que deixe Fátima em paz.

Paula avisa que tem de sair mais cedo para ir às compras. Sãozinha diz que devia era ajudar o irmão. Sãozinha fala de Guida a Richard, ele lembra-se dela e elogia-a. Paula pede a Aida para sair mais cedo.

Marta acorda o pai, já percebeu que deve ter feito as pazes com Lena. Sebastião diz que não fez e que dormiu no sofá mas tem saudades dela. Sebastião pede-lhe que peça desculpas a Lena.

Mariana acaba de ler a notícia, diz que têm de descredibilizar a produção de queijos de Fátima. Carlota pensou num evento com chefes de cozinha. Mariana diz à mãe que vai ter este bebé por Tomás e não há nada que a impeça.

Fátima insiste em pagar a Simão. Ele é obrigado a contar-lhe que já recebeu dinheiro de Tomás. Simão diz que ele insistiu muito e pareceu muito bem-intencionado.

Richard reconhece o trabalho, já falou com os sócios e vão dar-lhes uma oportunidade, também é vantajosa para eles. Moisés diz que não vai arrepender-se.