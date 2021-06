Resumo: 75º Episódio - 4 de junho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Hortense diz que fica de olho em Tozé. Sãozinha acha que Elvira está doente, por isso, é que deixou a fábrica. Carminho entrega a pulseira que Jacinta se esqueceu. Sãozinha fica furiosa porque ela foi lá jantar e comeu pão da padaria.

Vitória está chateada com a cena de ciúmes que Fernando fez. Salvador pede que dê mais uma oportunidade a Fausto. Jacinta fica com ciúmes de Vitória e sai irritada com Salvador.

Carlota discute com Mariana por ter mentido em tribunal. Mariana tem esperanças que ainda venha a casar com Tomás. Fernando diz que não quer discussões e pergunta se Vitória janta com eles. Mariana diz que não e comenta que aposta que ela vai jantar com Fausto.

Silvério repreende Anabela por ter desaparecido de propósito para fugir ao castigo. Ela acha que foi traída por Leonor, mas Silvério diz que Rosalinda ouviu tudo e mete-a de castigo.

Tomás explica-se a Fátima, diz que Mariana mentiu. Fátima acusa-o de voltar sempre para ela. Ele pergunta se ela está com Guilherme e ela, como não consegue mentir, diz que ele não tem nada a ver com isso.

Sebastião gostava de jantar com Lena mas não vai insistir. Lena aceita jantar com ele. Sebastião elogia-a, conta que tinha saudades. Lena sugere que ele se vá embora para não confundirem o que acabou de acontecer.

Sãozinha confronta Jacinta sobre o jantar na casa de Carminho e ela inventa uma desculpa. Sãozinha vê a sms de Fausto no telemóvel Tozé.

Nicolau está num pranto. Elvira diz ao filho que aquilo é só uma novela. Nicolau denuncia a irmã ao dizer que foi passear com Gustavo.

Fernando já está um pouco alcoolizado. Aproxima-se da mesa de Fausto e Vitória e faz uma cena de ciúmes. Salvador confirma a Fausto que o tio é o homem que disse que não prestava para Vitória. Mais tarde, Fernando pede desculpa. Vitória diz que só tem olhos para ele. Carlota acusa-a de ser conivente com Mariana. Vitória diz que como mãe só tinha que a respeitar e aceitar a decisão dela.

Marta acha que o pai já deve ter feito as pazes com Lena e condena. Guilherme acusa-a de ser infantil e pensar só nela. Marta parte para o ataque, atira-lhe à cara o casamento falhado e o facto de Fátima não gostar dele, mas depressa se arrepende.

Fátima conta a Guida que Tomás veio explicar-se. Guida acha que devia dar uma oportunidade a Guilherme. Silvério, que ouve a conversa, também acha o mesmo.