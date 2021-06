Resumo: 74º Episódio - 3 de junho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Manuel coloca mais dois pratos na mesa para o filho e Jacinta. Salvador gosta que ela esteja ali e os dois beijam-se.

Elvira tenta saber o que Fausto tem com Vitória. Ela acha que Anabela devia ficar de castigo. Nicolau chega com Guida para verem juntos a novela. Fausto pede à mãe ajuda para deixá-los sozinhos. Guida e Nicolau vão para o quarto.

Fátima está nervosa por ir a tribunal. Salvador comenta que Domingos tem sorte em ser Tomás o pai de Leonor. Fátima explica-se a Tomás, ela foi chamada e não queria ir. O juiz chama Sebastião que soube que Tomás ia ter outro filho fora do casamento. Sebastião não gosta da insinuação, sai a fazer uma chamada.

Guida conta à irmã que dormiu em casa de Fátima. Jacinta fica embevecida ao lembrar-se do jantar com Salvador.

Ivone pergunta a Gustavo se ele não vai a tribunal. Ele jurou que nunca mais entrava numa sala audiências. Gustavo usa a lenda para dizer que gostava de voltar a jantar com ela. Paula ouve a conversa irritada.

Moisés despede-se, diz a Elvira que ela é uma grande mulher por nunca o ter denunciado.

Rosalinda ouve Anabela contar a Leonor que fugiu de propósito, mas não diz nada. Anabela fica aflita porque não sabe se Rosalinda ouviu. Leonor nem repara e pergunta à mãe se já sabe alguma decisão do tribunal.

Fátima dá o seu depoimento, dizendo bem dos tios mas acaba por dizer que já viu Leonor e Tomás juntos e acha que eles se dão bem. Sebastião chama Mariana, que diz estar ali como noiva e que pretendem acolher Leonor na família. Mariana diz que a prioridade não é marcar o casamento mas sim resolver o caso. O juiz faz um intervalo. Sebastião diz a Tomás que foi ele que pediu para Mariana testemunhar. Fátima evita olhar para Tomás.

Carlota está enervada, conta a Gustavo que o e-mail saiu dos computadores do hotel. Ele diz que não foi ele.

Vitória vê Fernando e vai ter com ele. Fernando está chateado por ela ter jantado com Fausto. Vitória fica magoada com a sua atitude.

Nicolau diz a Guida que ela é burra. Guida não o quer magoar, ele diz que já está a magoar e sai chateado.

Moisés explica-se a Richard e apresenta-o às costureiras. Paula fala um pouco de holandês, o que deixa Richard encavacado ao dizer que é solteira.

Domingos não acredita no depoimento de Mariana e está furioso com Fátima por ter ido falar a favor de Tomás. Ela diz que não ia mentir. Guilherme diz que precisam, mais do que nunca, de Dulce. Já Tomás está furioso porque não tinham que fazer o que fizeram sem o consultar. Mariana mostra-se sonsa. Tomás diz que não admite que tomem decisões por ele.

Ivone desafia Gustavo para uma caminhada. Marta quer tirar fotografias, mas ele não deixa. Ivone começa a perceber porque Lena não a atura. Fernando pergunta a Ivone se tem novidades sobre o sinal. Ela consulta o e-mail e diz que não tem nada.