Resumo: 73º Episódio - 2 de junho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fausto conta sobre o jantar com Vitória e Salvador elogia-a. Jacinta fica desiludida a achar que estavam a falar dela.

Guida desabafa com a amiga, acha que magoou Nicolau e queria consolá-lo mas, ao mesmo tempo, não pode. Fátima estranha Anabela ainda não ter chegado.

Carlota pergunta a Fernando onde andou. Ele diz que teve uma reunião. Isidro despede-se de Carlota e avisa-a que vai ler o seu artigo muito em breve.

Rosalinda e Domingos lembram Fátima para ter cuidado com o que vai dizer ao juiz. Leonor diz que Anabela disse que ia à serra ter com o avô. Fátima liga ao pai, que diz que ela não foi ter com ele.

Manuel elogia Nicolau e dá conselhos a Guida que a deixam a pensar. Lena dá os parabéns a Manuel porque o jornalista escreveu no site do hotel que tinha sido muito bem recebido.

Salvador conta à mãe que não houve jantar porque Jacinta estava mal disposta. Carminho acha que vai para o hotel novamente mas ele diz que vão jantar fora. Salvador pergunta à mãe se acha que os tios são felizes.

Fátima procura por Anabela. Elvira diz que não a viu. Fátima começa a pensar que pode ter sido Carlota. Elvira e Ivone dizem que vão ajudar a procurá-la. Anabela, junto ao rio, lança pedras à água, nota que o sol está quase a pôr-se mas continua tranquilamente.

Aida diz ao filho que já chega de trabalho por hoje. Moisés comprou bilhetes para irem ao cinema, deixando Aida surpreendida. Mariana dá um livro a Tomás e oferece-se para ir com ele a tribunal.

Tozé e Jacinta discutem porque ele acha que ela não tinha que fazer queixinhas à mãe. Salvador chega e ela diz que não podem jantar porque tem de ajudar a procurar Anabela, ele diz que vai com ela.

Silvério decide ligar à polícia quando Anabela chega, começa a chorar, conta que estava com medo de vir para casa porque teve más notas e depois perdeu-se na serra. Paula e Elvira ficam desconfiadas da desculpa. Guida e Nicolau dizem a Fátima que não viram Anabela. Carlota provoca-a e Fátima diz que acredita que ela era capaz de raptar a sobrinha. Fátima recebe uma chamada do pai a dizer que a menina pareceu.

Tomás está com medo do depoimento de Fátima. Aida diz que ela é bem formada, sabe que ele nunca agiu mal com Leonor. Tomás conta ao irmão que não chegou a dar os bilhetes da viagem a Fátima.