Resumo: 72º Episódio - 1 de junho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gustavo segue Paula, deixando o busto sem vigilância. Paula tenta impedir que Gustavo entre em casa, mas ele consegue empurrar a porta. Paula acusa-o de invadir propriedade privada e de assédio, ele pergunta se ela anda a fazer chantagem. Paula manda-o sair antes que chame a guarda e conte que ele inventou um álibi na noite que o sobrinho dela morreu. Gustavo caminha para o busto e percebe que o envelope já não está lá, logo não foi Paula.

Aida visita Fátima no moinho para agradecer tudo o que tem feito por Tomás. Aida diz que o filho gosta dela e ela gosta do filho, e que quando assim é deve-se ficar com quem se gosta.

Guida já sabe do saco com dinheiro que a mãe encontrou no quarto de Tozé. Jacinta denuncia Tozé, diz que ele é traficante quando ele entra nesse momento e desmente. Guida diz a Jacinta que não vale a pena insistir. Sãozinha acredita no filho.

Elvira afasta Moisés, diz que ele não vale nada, nunca pensou em deixar a mulher. Moisés tenta justificar-se, mas ela deixa-o a falar sozinho.

Aida conta ao filho que esteve com Fátima, e que é óbvio que ela também gosta dele, não devia desistir assim. Tomás diz que podia comprar uns bilhetes de avião para a Europa, mas não tem a certez se ela aceitaria. Fátima confessa ao pai que está a ajudar Tomás e que foi Leonor que lhe pediu.

Carlota acha que Paula desviou as atenções para que o cúmplice chegasse ao busto. Está convencida que o cúmplice é Fátima. Gustavo não acredita que Paula esteja implícita pela reação que teve na noite anterior.

Sebastião pergunta a Guilherme se está preparado para a audiência. Guilherme diz que acredita no que defende, Leonor deve ficar com a família Nunes, que a criou. Marta não desiste da ida para Nova Iorque.

Tomás conta ao irmão que tem uma viagem surpresa para Fátima. Ir a Veneza jantar, dormir e voltar se ela aceitar. Gustavo fica preocupado com Mariana, grávida e apaixonada por Tomás, mas este diz que ela sabe que não existe hipótese de relação.

Aida elogia o trabalho de uma almofada. Sãozinha acha que foi Elvira que fez mas Paula diz que foi ela. Aida quer que ela faça mais 34 iguais em dois dias. Paula fica aterrorizada.

Vitória conta que jantou com Fausto. Fernando fica desconfortável, diz que vai deixá-las falar a sós. Vitória não gosta da reação dele. Mariana conta que sonhou que vai ter um rapaz.

Fátima está desconfortável por ter de testemunhar em tribunal. Guilherme vê Tomás aproximar-se e beija Fátima. Tomás estaca ao vê-los. Tomás hesita mas volta para trás. Guilherme repara que ele já não está e pede desculpa por se ter precipitado. Fátima diz que não o quer magoar.

Anabela diz a Leonor que está tramada quando souberem da nota negativa que teve na escola, diz que vai à serra. Leonor não pode ir porque prometeu aos pais que ia para casa.

Fernando quer tirar o sinal suspeito na pele, mas pede a Ivone que não comente nada com Carlota até se saber o resultado.