Resumo: 71º Episódio - 31 de maio (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fátima sai do moinho e tenta ganhar tempo. Domingos pergunta por Leonor e Fátima diz que está lá dentro a ajudá-la. Leonor finge que trabalha. Fátima entra no moinho e fica aliviada por não ver Tomás. Domingos fica desconfiado e leva Leonor.

Fernando pede a Lena o contacto de Ivone. Sebastião vem ver se ela gostou das flores e convidá-la para jantar. Lena diz que tem um jantar e declina o convite. Sebastião fica a sentir-se frustrado quando ela diz que este tempo está a saber-lhe bem.

Nicolau convida Guida para jantar. Ela mostra-se ambiciosa e deixa Nicolau magoado. Guida acaba por chorar.

Jacinta já está melhor, mostra-se orgulhosa quando Salvador fala do chá e começa a atacá-lo. Salvador confessa que começa a ficar farto dos ataques dela e Jacinta fica arrependida da sua atitude.

Carlota quer a ajuda de Gustavo, recebeu um e-mail para deixar o dinheiro na estátua do sogro. Gustavo não a quer ajudar, mas sente-se encurralado por também estar implicado no acidente.

Isidro prova os queijos de Fátima e diz que são fantásticos. Fátima diz que vendeu a queijaria mas a receita ficou com ela. Fausto diz que talvez fizesse sentido fazer um artigo com a prima.

Moisés dá os parabéns a Tomás por ter conseguido convencer os Holandeses. Paula sonha com as raspadinhas.

Nicolau pede uma opinião a Carminho sobre como conquistar Guida. Ela diz que Guida quer conhecer o mundo, manda-o ler e investigar mais.

Carlota pede a Sebastião um hacker, não quer revelar o conteúdo do e-mail mas diz que é urgente. Sebastião vai ver o que consegue. Carlota liga a Gustavo, que diz que ainda não apareceu ninguém. Fausto quer saber quais são as intenções dele com a irmã e Gustavo ri-se, diz que não vai fazer nada que ela não queira. Fausto não acha graça e desiste.

Salvador chama Vitória à atenção, se o tio quisesse ficar com ela, já tinha tomado uma atitude. Fausto interrompe a conversa e oferece-lhe um pão que sabe que ela gosta. Vitória acha-o querido.

Sãozinha vem com o dinheiro que encontrou no quarto de Tozé. Este diz que é dinheiro das gorjetas. Hortense não acredita, mas Sãozinha não quer desconfiar do filho.

Domingos diz a Rosalinda que está desconfiado de Fátima. Rosalinda fica comprometida com a chegada de Silvério, que diz que a filha não traía a família. Domingos admite a Rosalinda que talvez tenha exagerado, diz que Dulce decidiu não vir a Portugal.

Gustavo finge estar entretido com o telemóvel, mas está de vigia ao busto a ver se aparece alguém suspeito. Paula vem nessa direção mas mal o vê, dá meia volta. Gustavo fica a achar que é ela.