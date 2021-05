Resumo: 69º Episódio - 27 de maio (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elvira aborda Tomás. Ele sente-se desconfortável mas diz que ela não tinha de despedir-se. Ela diz que não ia sentir-se digna a olhar para eles e sai a chorar. Vitória cruza-se com ela, vai ter com Fausto e pergunta o que se passa.

Jacinta fica agradada por Salvador passar só para a cumprimentar. Conta-lhe o que se passou com Gustavo. Jacinta acha que podem remarcar o jantar deles. Salvador acha que Fausto devia investir em Vitória. Jacinta não quer ser vista a jantar com Salvador e este vai arranjar um sítio para jantarem só os dois.

Paula diz mal de Gustavo quando Aida se aproxima e diz para ter cuidado que é filho dela. Aida pergunta por Elvira a Sãozinha.

Guida assusta-se com Fernando, guarda o saco onde ia meter os cabelos e diz que vai limpar a escova lá para fora. Fernando diz que esteja à vontade que vai já sair.

Mariana e a mãe vão em direção ao consultório de Ivone quando Carlota vê Fátima a levar um tabuleiro de queijos para a mercearia. Avança furiosa e acusa Fátima de ter falado com o jornalista a difamar a marca. Ela não sabe do que Carlota fala. Carlota ameaça tirar-lhe tudo o que tem. Mariana intervém e diz à mãe que já chega, não vão fazer nada contra Fátima.

Tomás conta ao pai que esteve com Elvira. Moisés estremece com medo do que ela lhe tenha dito. Tomás diz que ela pareceu-lhe boa pessoa.

Mariana insiste com a mãe para ir embora. Domingos enfrenta Carlota e Fátima diz que vai tirar essa história do jornalista a limpo. Mariana pede desculpa a Fátima pela atitude da mãe. Carlota fica muito zangada com a filha, acha que a desrespeitou. Mariana acusa a mãe de ver tudo como um ataque. Carlota assiste à consulta da filha, diz a Ivone que ela é que é esperta em não ter filhos. Ivone vê o desconforto de Mariana e muda de assunto.

Fernando diz a Vitória que precisa de estar com ela. Vitória sente o mesmo, ele quer levá-la a um sítio especial.

Guida entrega os cabelos de Carlota à amiga. Fátima vai dar a Guilherme, tem esperança que se comprove que é o mesmo ADN que está no cachecol. Pede a Guida para conseguir o contacto do jornalista que lançou a notícia sobre o queijo de Carlota. Guilherme vai mandar analisar os cabelos, mas não acredita que Carlota sujasse as mãos.

Salvador dá dinheiro aos pais para dormirem no hotel, diz que precisa da casa. Carminho percebe logo o que se passa. Manuel diz que o jornalista está no hotel, mas ela não tem medo.

Guida e Nicolau vêm a discutir. Ele diz que ela não limpou o quarto, ela tem a certeza que limpou. Guida vai direta ao quarto furiosa e fica perplexa com a surpresa dele. Guida despe-se à pressa, mas depois recua e diz que não podem.

Aida tenta convencer Elvira a voltar. Elvira tenta explicar-se, sem falar em Moisés. Aida diz que as portas vão estar sempre abertas para ela.

Tomás diz ao irmão que devia voltar a convidar Ivone para jantar. Tomás goza com ele pela cacetada que levou.

Fernando não quer que Vitória vá embora. Ela diz que tem de esquecê-la.

Carlota quer que Sebastião pense numa maneira de prejudicar Fátima. Carlota descobre um envelope igual ao que recebeu com a fotografia da matrícula. Desta vez, pedem-lhe dinheiro. Gustavo e Carlota veem as imagens das câmaras de vigilância. Não veem ninguém estranho a entrar.