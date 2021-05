Resumo: 66º Episódio - 24 de maio (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Aida acorda com a chegada deles. Tomás deixa-os a sós. Moisés não consegue contar a verdade e inventa uma desculpa. Conta-lhe que esteve na fábrica e depois foi levar o telemóvel a Elvira.

Carminho irrita-se com o tricot. Salvador diz que contratou Guida para a padaria. Manuel acha que deviam fazer promoções ou umas ofertas para chamar pessoas e esquecerem o que se passou com Fausto.

Aida e Moisés conversam, ela sabe que agora vai ser difícil investir noutro negócio. Moisés diz ao filho que não teve coragem de contar sobre Elvira. Tomás diz que não pode fingir que não viu nada, alguém tem que contar, nem que seja ela.

Guida desesperada diz a Fátima que não vai voltar a envolver-se com Nicolau. Fátima acha que ela está apaixonada. Guida diz que gostaria de se apaixonar mas não por ele.

Fausto continua desanimado, pede a Salvador para aguentar a padaria. Carminho entra disfarçada na padaria. Jacinta chateada porque acha que eles andaram a fazer concorrência. Carminho diz ao filho que resolvia isso.

Elvira quer contar a Aida, mas Moisés diz que é melhor não se precipitarem. Sãozinha não sabe como ela consegue trabalhar com o desgosto do filho. Elvira diz a Aida que precisam de falar.

Carlota fala com Gustavo sobre a foto, tem de descobrir quem a enviou. Carlota fica na dúvida se mais alguém viu o que se passou naquela noite.

Elvira despede-se da fábrica de burel. Aida não quer perdê-la, mas Elvira pede que não torne as coisas mais difíceis.

Guida vê Nicolau e diz que se esqueceu de uma coisa, volta a entrar no quarto de Carlota e Nicolau segue-a. Guida quer resistir-lhe, mas não consegue. Carlota entra, Nicolau esconde-se e Guida aproveita para fugir dali.

Salvador mostra o site a Tomás e este fica agradado. Salvador fala de Fausto e Tomás tenta saber mais sobre Elvira. Fala da gravidez de Mariana e fica desapontado ao saber que Salvador acha que Fátima está com Guilherme.

Guilherme pronto para ir com Fátima criar a empresa. Ela quer pagar-lhe ele diz que se insistir muito vai sozinha. Fátima quer arranjar um fio de cabelo de Carlota para saber se o sangue do cachecol é dela.

Isidro apresenta-se como jornalista da “Socialite” e quer tirar umas informações com Nicolau sobre Manuel e Carminho. Manuel percebe do que se trata e apresenta-se como Matias, primo de Manuel. Isidro diz que está ali para saber a verdade sobre a família estar na miséria.

Simão desmarca a consulta com Ivone que percebe que é por causa do falatório. Ivone diz a Fausto que não tem paciência para estas mentalidades. Fausto lamenta-se também de ser falado como assassino e Ivone diz que já penaram que chegue, não podem ficar abatidos com isto.

Sãozinha está admirada com o despedimento de Elvira, oferece-se para ficar com o trabalho dela. Aida também não consegue perceber porque se despediu e está pouco convicta que ela se tenha despedido por causa do filho.

Rosalinda achava melhor que Dulce desaparecesse. Domingos diz que ela vai contar a história deles nem que fique sem dinheiro.

Carlota mostra-se surpreendida por Tomás ter vindo, dá a entender que ele devia convencer Mariana a fazer um aborto. Tomás diz que não conte com ele porque vai apoiar a Mariana na sua decisão.

Guida reclama ao ver a sala estar toda atravancada. Carminho em pânico com o jornalista a bater à porta. Guida vai à porta e diz que aquela casa é dela e para ter cuidado que a família Arriaga é muito estimada na terra.