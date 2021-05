Resumo: 65º Episódio - 21 de maio (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sebastião conta a Fernando que Lena o evitou mas acha que é uma chamada de atenção. Lena entra com um hóspede. Sebastião não gosta de a ver com outro homem e sente-se inseguro.

Mais tarde, Nicolau aguarda Guida. Ela assusta-se e tenta que ele não se aproxime, mas acaba por não lhe resistir e beijam-se.

Carminho já viu a notícia sobre eles. Manuel garante-lhe que vão ultrapassar esta fase e entrega-lhe o telemóvel, deixando Carminho a ler as mensagens das amigas.

Moisés veio ver como estava Elvira, soube que ela saiu mais cedo. Pede para se encontrarem mais logo na fábrica. Ivone chega, ele diz que veio trazer o telemóvel a Elvira. Ivone diz à mãe que não tem de perdoá-los, sabe que tanto ela como Fausto foram irresponsáveis.

Gustavo vem saber se já sairam os resultados das análises. Fátima diz que não deu em nada. Fátima repara nas botas dele e lembra-se do assalto. Paula ameaça-o, vai arrepender-se de ter andado a gozar com ela. Mais tarde, Fátima conta a Guilherme sobre as botas de Gustavo. O advogado diz que tem de olhar para os factos e a verdade era que o sangue não era dele. Guilherme tem a documentação para ela abrir a empresa, ela convida-o a ficar para jantar.

Jacinta está interessada em saber se a padaria tinha muita gente, Guida diz que estava às moscas. Jacinta pergunta o que ela tem com Nicolau, quando batem a porta. Trata-se de Salvador que vem pedir a Guida para ir lá a casa fazer uma limpeza. Jacinta tenta ser simpática.

Domingos quer fazer as pazes com Rosalinda. Leonor não lhes conta que esteve com Tomás. Hortense percebe que Sebastião está a sentir a falta de Lena.

Moisés e Elvira acabam de vestir-se. Ele diz que está ali para apoiá-la no que ela precisar. Tomás entra e apanha-os aos beijos. Moisés fica aflito e tenta explicar-se. Elvira pede desculpa e sai a chorar. Tomás diz que não vai contar à mãe porque vai ser ele a contar-lhe.

Aida fala com o filho, não percebe porque o pai não atende. Gustavo diz que talvez esteja com Tomás. Ele divertido diz que agora é que Tomás é definitivamente o filho preferido.

Paula lamenta-se dos homens da terra, pergunta a Hortense se ouviu dizer mal dela. Hortense diz que não. Tozé diz que o que ouviu não foi bem dizer mal, mas sim que era chata e ninguém a atura.

Nicolau contou ao irmão que se envolveu com Guida. Fausto não quer acreditar. Elvira chega arrasada e Fausto sente-se culpado, ela diz que não tem a ver com ele.

Anabela descai-se e fala da tarde que passaram com Tomás. Fátima explica-se a Guilherme, o que fez foi por achar que estava a fazer o mais correto. Tomás merecia falar com Leonor.

Fernando e Mariana preparam-se para ver um filme. Fernando fica desapontado por perceber que Vitória vai mesmo ter com os pais. Carlota não quer que a filha se iluda com Tomás.