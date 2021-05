Resumo: 64º Episódio - 20 de maio (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tomás conta à mãe a conversa que teve com Fátima para ver Leonor. Moisés fica furioso porque a seguradora não quer pagar devido à falha do sistema de segurança. Tomás pergunta porque não convidam os holandeses para conhecer a fábrica, pode ser que voltem atrás na decisão.

Carlota pressiona Nicolau para saber quem deixou aquela carta. Ele sente-se culpado porque não estava na receção quando deixaram a correspondência. Carlota espera que ele não esteja a mentir.

Ivone está muito perturbada por estar a reviver tudo novamente. Lena diz que podia ter falado com ela e confessa que está a gostar da pausa que está a viver.

Salvador está desanimado porque não vendeu nada de jeito, desiste de fazer a nova fornada de pão. Carminho pergunta pelo seu telemóvel, ele mente e diz que não o viu. Carminho começa a ajudar o filho sem dar conta.

Fátima agradece a Domingos o dinheiro que ele lhe deu. Falam da visita de Carlota. Rosalinda não sabe se Domingos cortou as cordas da escalada, mas ele é capaz de tudo por Leonor. Fátima sente mais vontade de ajudar Tomás.

Carlota mostra a Gustavo a fotografia, pergunta se foi ele. Carlota liga isto ao envelope que Fátima recebeu. Percebe que alguém a quer destabilizar. Carlota esconde o envelope quando Marta bate à porta para avisá-la que vão começar a sessão de fotos.

Guida manda Nicolau manter-se afastado. Nicolau mostra a revista que publicou o artigo de Carminho e Manuel. Este chega carregado com todas as revistas que comprou nas redondezas. Guida diz que o ajuda a esconder o artigo de Carminho.

Carlota não percebe porque Fátima continua a querer implicá-la na morte do irmão. Fátima diz que ainda vai provar o que ela fez.

Tomás prepara o dossiê para os Holandeses quando recebe uma sms, prepara-se para sair e diz à mãe que tem a ver com Leonor, mas depois conta. Aida tem a ideia de criar fardas para as costureiras do Burel. Elvira pede a Aida para sair mais cedo e promete depois compensar as horas.

Guida repara num homem de fato e fica encantada. Manuel só queria fechar a internet por causa da notícia. Guida aborda o homem, que é Nicolau, não sabe o que dizer e fica nervosa. Marta acha que ele fica muito bem de fato.

Tozé pergunta a Gustavo se ele já sabe das análises. Ele diz que ainda não saíram, mas deve estar tudo bem. Gustavo garante a Ivone que não teve nada com Paula.

Leonor e Anabela acabaram os trabalhos de casa. Tomás chega e Fátima diz que não tem mal ela falar com ele. Tomás fica sozinho com Leonor, conta-lhe que vai ter um filho e as peripécias com o irmão. Leonor ri-se, sente-se mais à vontade com Tomás. Ele sugere fazerem uma corrida de bicicleta. Fátima pede-lhe que não a coloque nesta situação novamente.