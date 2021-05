Resumo: 63º Episódio - 19 de maio (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rosalinda está muito nervosa. Guilherme diz que ainda estão a tempo de chegar a um acordo, mas Domingos não quer. Rosalinda fica a saber que Domingos pagou a Dulce para se manter afastada.

Tomás está muito nervoso porque mentiram. Sebastião mete a hipótese de ter sido a história que Dulce vendeu. Aida fica a saber que o filho ficou preso na serra, ele tem a certeza que quem lhe sabotou o material foi Domingos.

Fátima diz ao pai que revistaram tudo o que era de Carlota e não encontraram nada. Mariana chega e agradece a Fátima por ter afastado Tomás, diz que quer acabar com as guerras. Fátima concorda, mas também tem um pedido, para a mãe a deixar em paz.

Gustavo e Tozé falam do sangue que ele lhe deu. Gustavo relembra-o do acidente e diz que se precisar também pode contar com ele.

Começa o ensaio do rancho. Hortense diz que não tem jeito ensaiarem sem estarem todos. Jacinta pergunta a Gustavo por Salvador quando ele chega. Ele gosta da preocupação dela. Sãozinha tenta saber mais sobre a morte de Hélder.

Marta faz queixa do trabalho no hotel, mas vai ficar até provar que é boa no que faz. Guilherme confessa ao pai que viu o contrato, foi um acidente mas ainda bem que viu.

Tomás pede ajuda a Fátima para tentar falar com Leonor. Fátima conta-lhe que Mariana esteve lá em casa para acabar com as guerras. Silvério agradece-lhe por o ter salvado e diz a Fátima que tem quem compre a carrinha dela.

Manuel chama Carminho quando repara numa notícia sobre eles. Salvador lê. Manuel diz ao filho que a mãe não pode saber disto e sai. Carminho não quer que ele volte a ir para a serra.

Lena pergunta a Marta se ela e o pai estão bem. Marta diz que o ambiente está mais leve desde que ela saiu. Lena não responde, mas fica desiludida com as suas palavras.

Guida continua a fugir de Nicolau. Ele chama-a e ela é obrigada a parar. Ele conta que se sente culpado pela morte do pai. Guida tem pena dele, mas diz que têm de esquecer o que se passou entre eles.

Simão fala do acidente do pai de Fausto, quer saber se o que andam a dizer é verdade. Salvador tenta ajudar o amigo.

Guilherme diz a Fátima que o sangue do cachecol não é de Gustavo, ela fica aliviada. Ele dá-lhe um livro que trouxe de Lisboa. Ela gosta muito, conta-lhe que vai vender a sua carrinha para pagar a multa e abrir a empresa.

Carlota está furiosa com a provocação de Domingos de continuar a vender os queijos de Fátima. Mariana conta que foi falar com ela e diz que lhe pediu para ela deixar a família dela em paz. Carlota fica perturbada com um envelope que recebe e vê dentro uma imagem com a ampliação da matrícula do carro de 2018 dela, é parte de uma fotografia tirada anos antes, na noite do acidente que vitimou Augusto. Carlota vira a foto e do outro lado está impresso: “Sei o que fizeste e tem a data de 9/12/2018.”