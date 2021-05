Resumo: 62º Episódio - 18 de maio (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Mitó conta a Carminho que o marido caiu na neve mas não queria ir embora sem resolver a amizade com ela. Carminho acha que foi um milagre da Santa.

Rosalinda está aflita porque não sabe de Domingos, tem medo que ele falte ao tribunal de novo. Fátima liga ao tio, mas ele não atende.

Salvador mostra as fotografias que tirou. Tomás diz que têm de ir. Salvador guarda a máquina e Tomás puxa a corda para a prender, mas a corda solta-se do cimo do penedo e fica aos pés dos dois. Tomás reage com estranheza, não compreende o que acabou de acontecer. Tomás puxa a segunda corda e acontece o mesmo. Salvador desespera e pergunta como saem dali. Tomás diz que tem de sair para estar em tribunal.

Domingos olha em volta preocupado, afasta-se satisfeito. Tomás tem a certeza que alguém soltou as cordas. Pensa em subir a escarpa, mas Salvador não o deixa.

Sãozinha fala da morte de Hélder e mete em causa se não foi de propósito. Hortense está farta de as ouvir a dizer mal. Sãozinha comenta também que sabe que Mariana foi fazer um aborto.

Salvador tenta ligar a Gustavo, mas desiste pois não apanha rede. Tomás diz que vai subir, depois pede a alguém para o ir buscar. Salvador está cheio de medo. Tomás sobe devagar.

Domingos está demasiado descansado. Rosalinda fica desconfiada que ele tenha feito alguma coisa a Tomás. Sebastião diz ao filho que estão dentro do tempo e não liga à provocação. O tempo passa e Sebastião começa a ficar mais preocupado. O oficial diz que não podem esperar mais. Tomás chega a correr e diz a Sebastião que depois explica. Rosalinda analisa a expressão comprometida do marido. A audiência começa e Tomás diz só ter tido conhecimento da filha agora. Guilherme tem indicação contrária e refere que ele até sugeriu a interrupção da gravidez. Rosalinda diz que só querem o melhor para Leonor e Domingos não aceita o acordo. O juiz decide que quer ouvir Dulce.

Mariana está revoltada por Vitória querer ir embora quando ela mais precisa da amiga. Vitória diz que ela tem os pais e Tomás. Mariana continua com esperança que, não tendo Fátima no caminho, se reconcilie com Tomás.

Guida não se quer conformar que seja Nicolau o seu príncipe. Fátima diz que está a ser má e que Nicolau é muito esforçado. Guida esconde-se de Nicolau quando o vê. Nicolau fala do que aconteceu a Salvador no penedo e Tozé diz como foi realmente. Guida evita-o mas ele não percebe.