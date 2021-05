Resumo: 61º Episódio - 17 de maio (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Silvério está feliz por Fátima ter desistido de vender o moinho, até se sente melhor. Ela não sabe é como vão pagar as dívidas. Simão diz que não quer receber dinheiro das ovelhas, é a maneira que tem de ajudar.

Nicolau ajuda Guida a fazer a cama. Ela quer saber como foi o sonho que ele teve com ela. Nicolau descreve-o, Guida aproxima-se, acabam por beijar-se e começam a tirar a roupa com urgência.

Tomás prepara o material de escalada. Salvador tira fotografias e distrai-se com a paisagem. Tomás não se pode atrasar e começa a descer.

Gustavo termina uma chamada de trabalho. Paula vem tirar satisfações por ter sido uma besta com ela. Ele diz que lhe deu todos os sinais e ela nunca percebeu.

Cristina vai falar com Fátima. A inspetora diz-lhe que Carlota não tinha nada na gaveta, não há nada que prove que ela é culpada.

Tozé dá os parabéns a Mariana e Carlota repreende-o. Carlota é contra a filha ter o bebé, já Fernando apoia a filha. Tozé fica com raiva de Carlota, acha que ela merecia uma lição. Hortense manda-o ficar sossegado e não se meter com ela.

Silvério conta a Elvira que Fátima desistiu de vender o moinho. Nicolau entra a tocar acordeão e começam a dançar. Ivone está muito indignada e denuncia Fausto, diz que foi por culpa dele que o pai morreu.

Mitó conta a Carminho que o marido caiu na neve mas não queria ir embora sem resolver a amizade com ela. Carminho acha que foi um milagre da Santa.

Rosalinda está aflita porque não sabe de Domingos, tem medo que ele falte ao tribunal de novo. Fátima liga ao tio, mas ele não atende.

Salvador mostra as fotografias que tirou. Tomás diz que têm de ir. Salvador guarda a máquina e Tomás puxa a corda para a prender, mas a corda solta-se do cimo do penedo e fica aos pés dos dois. Tomás reage com estranheza, não compreende o que acabou de acontecer. Tomás puxa a segunda corda e acontece o mesmo. Salvador desespera e pergunta como saem dali. Tomás diz que tem de sair para estar em tribunal.