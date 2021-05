Resumo: 60º Episódio - 14 de maio (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Marta mostra a máquina partida a Carlota, diz que foi Gustavo. Nicolau fica atrapalhado e diz que quando chegou, a máquina já estava no chão. Carlota manda-a arranjar e chama-a de insuportável.

Marta fica furiosa com a atitude de Nicolau. Ele diz que não ia mentir, repara que está a chorar e diz para ela não ficar assim, que Carlota destrata toda a gente.

Mitó passa a caneta a Fátima para assinar o contrato. Fátima recusa, já não quer vender o moinho. Mitó oferece mais dinheiro, mas ela não aceita.

Vitória conta do chega para lá que ouviu a Fátima dar a Tomás. Mariana fica interessada, mas disfarça. A enfermeira chama-a e Mariana não reage.

Tomás tenta ligar a Mariana. Moisés dispensa-o de ir à fábrica. Mariana não quer ir à consulta, diz que vai ter o filho. Vitória tem medo que esteja a fazer isto com esperanças. No fundo, Mariana acredita que o nascimento possa mudar alguma coisa e ele volte.

Carlota repreende Gustavo, quer que ele acabe com as picardias com Marta, e avisa-o que o arranjo da máquina vai sair do seu salário. Carlota já repreendeu Gustavo mas pede a Sebastião que fale com a filha.

Guida está deprimida. Nicolau veio ver dela e diz que ainda tem quartos para limpar. Guida pede um ombro e colo amigo. Nicolau fica desconfortável com a proximidade e tenta motivá-la.

Carminho ri-se sozinha. Salvador pergunta se andou a comer mais bolo. Ela diz que estava só a lembrar-se da cara de Mitó.

Elvira defende o filho e Salvador, dizendo que as entregas do pão à porta foram pontuais. Sãozinha, sonsa, diz que também só foi para a porta deles por causa de Jacinta.

Fátima conta a Guilherme que correu tudo bem mas a vontade dela era dizer que sabia do plano. Os dois mostram-se cúmplices. Marta interrompe e Guilherme mostra-se sem paciência para as infantilidades da irmã.

Mariana acha que o bebé faz parte de Tomás, da pessoa que ama e não é capaz de o tirar. Tomás fica desconfortável com a forma como ela vê a situação. Tomás sente-se angustiado depois da conversa com Mariana. Salvador sugere-lhe fazerem umas fotos e uns vídeos para o site. Domingos ouve a conversa. Guilherme diz a Domingos que não pode descontrolar-se.

Carlota não acredita que Fátima tenha desistido, Mitó diz que elevou a oferta, mas ela disse que não se tratava de dinheiro. Cristina tenta saber se Carlota toma medicamentos e pede-lhe para ver o local onde os guarda.

Vitória está decidida a ir ter com os pais. Fernando diz-lhe que podia pensar melhor, vão sentir a sua falta.

Cristina procura os medicamentos que Fátima falou, percebe que não há nada que incrimine Carlota. Esta pergunta se quer procurar em outros quartos, diz que está disponível para colaborar. Cristina vai falar com Fátima e esta pede desculpa mas tem de despachar trabalho.

Elvira controla Paula, ela diz que se sente pressionada. Paula tenta fazer um acordo com Sãozinha para ser ela a coser. Sãozinha conta a Elvira que lhe disseram que viram Mariana na sala dos "desmanchos".

Nicolau e Guida adormeceram num dos quartos do hotel. Lena apanha-os e fica a achar que namoram. Nicolau jura que não lhe tocou. Lena repreende Guida e Nicolau, eles continuam a dizer que não aconteceu nada, mas ela não acredita, não vai dizer nada aos patrões para não serem despedidos.