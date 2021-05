Resumo: 58º Episódio - 12 de maio (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Guilherme veio ver de Lena, ela diz que já não se trata só de Marta, o pai dele está sempre dividido e isso desgasta. Guilherme não demora em Lisboa, já se vê a ficar ali para sempre. Guida diz-lhe para ir à luta e fazer a amiga feliz.

Manuel repreende Nicolau por ter levado Mitó lá a casa. Ele diz que podiam ter avisado que até tinha dito que era motorista deles. Guida agradece a Nicolau por a ter salvado, foi o seu anjo.

Gustavo pede uma amostra de sangue e urina a Tozé, diz que é para a medicina de trabalho no hotel. Tozé fica desconfortável mas vai falar com alguém que anda no ginásio para o ajudar.

Vitória conta a Mariana que Tomás falou com ela. Mariana tenta disfarçar a surpresa. Aida entra e Mariana vai ter com ela, que se mostra cordial e diz a Mariana que pense bem no que vai fazer.

Marta queixa-se de Gustavo. Carlota está sem paciência e Marta acaba por dizer que ele estava a beber no trabalho. Carlota manda-a fazer o seu trabalho, antes que se arrependa de a ter contratado. Marta sente-se humilhada.

Fátima está a descarregar a farinha quando parece ver Guilherme. Fátima mostra-se triste a achar que ele vai para Lisboa sem se despedir. Guilherme diz que vai, mas volta, sente-se agradado com a preocupação dela. Aproxima-se e, entre uma hesitação, acaba por beijá-la. Fátima devolve o beijo.

Tomás vê a foto de Fátima. Aida conta-lhe que se cruzou com Mariana, que veio com a conversa de menina bem-intencionada mas ela acha que é só para conquistá-lo. Tomás já não sabe o que pensar.

Fátima ainda está atordoada com o beijo, não consegue dizer nada. Guilherme convida-a para ir com ele a Lisboa mas ela diz que fica para uma próxima altura. Guilherme só quer uma oportunidade mesmo que não seja já.

Carlota repreende Gustavo pelas atitudes com Marta. Gustavo fica furioso. Ela diz que não implique com a miúda e avisa-o que tem as costas quentes.

Manuel diz que Carminho não fez por mal, não era para enganá-la. Mitó quer ligar às amigas e Manuel tira-lhe o telemóvel e enfia-o na água.

Carminho agradece a Guida por trazer as malas. Guida não gosta de a ver deprimida. Carminho pergunta pelo farmacêutico. Guida conta que ele lhe mentiu. Ela vê parecenças com o que fez a Mitó. Guida diz a Salvador que não desista da irmã.

Mariana vai com o aborto para a frente. Tomás quer acompanhá-la, mas ela não quer, acusa-o de isto dar-lhe jeito por causa de Fátima. Tomás diz que isto tem a ver com eles e não com Fátima, que sempre disse que a apoiaria no que decidisse.

Ivone não acredita que a prima vai mesmo vender o moinho, já disse à mãe que também entra no bolo que fizeram para os ajudar. Fátima diz que isso é ficar com dívidas na mesma. Fátima liga a Gustavo a dizer para ir hoje ter com ela.

Gustavo diz a Fátima que vai tentar arranjar um tempo para ir ter com Ivone. Marta chega nessa altura, ele acusa-a de ser queixinhas. Marta fotografa e ele atira com a máquina ao chão. Nicolau ajuda-a a apanhar a máquina.