Resumo: 56º Episódio - 10 de maio (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Guida está deprimida. Se não fosse Nicolau, acha que podia já estar internada. Tozé acusa-a de atirar-se sempre de cabeça. Jacinta manda-o calar-se e dar-lhe apoio.

Elvira diz a Paula para ter vergonha, pois já todos sabem como foi o acidente. Paula dá graxa a Aida. Esta diz que Tomás vai começar a trabalhar com eles e quer que elas o ajudem no que ele precisar.

Guilherme repara no ar cansado de Fátima. Ela precisa da sua ajuda com uma multa que Paula recebeu. Fátima repara que a multa foi na noite da morte de Artur, quer dizer que ela mentiu quando disse que estava com Gustavo.

Marta mostra os flyers a Carlota. Lena vai para sair, mas ela pede que fique. Carlota não aprova os flyers, acha que são infantis, quer que Marta apresente outros. Lena confirma a Carlota que Fernando tem uma reunião.

Nicolau quer saber como correu a noite com Paula. Gustavo conta que veio embora antes de acontecer algo, diz que ela não se calava e ele já não aguentava mais.

Fausto prepara os pães para Jacinta. Salvador fica feliz ao vê-la, pergunta quando ensaiam para o rancho. Ela diz que podem jantar hoje e começar do zero.

Carminho vem à procura de licor e reconhece o castiçal. Sãozinha diz que foi Jacinta que lhe deu, ela chama-a de ladra. Guida mente, diz que foi ela que trouxe.

Vitória fala com um cliente. Tomás aborda-a para saber de Mariana.

Guilherme não quer acreditar que Lena tentou bater na irmã. Marta está feliz porque o pai ficou do seu lado.

Sebastião pede desculpa. Lena diz que a relação com Marta nunca vai melhorar e avisa que vai para o hotel. Sebastião acha que a decisão dela não é definitiva.

Mariana pergunta à mãe se a relação com o pai está melhor. Ela diz que, pelo menos hoje, não mentiu e fala das desconfianças sobre Vitória. Mariana diz que não quer ter o bebé.

Fátima confronta a tia com a multa que recebeu, mas ela faz-se de desentendida. Fátima sabe que ela não estava com Gustavo porque estava na Covilhã, a fugir da bomba de abastecimento sem pagar. Paula admite que mentiu e que não esteve com Gustavo nessa noite.

Carlota pergunta a Gustavo se Fátima continua a investigar o bilhete que Paula recebeu. Gustavo diz que Paula não lhe disse mais nada, mas que Fátima não vai encontrar nada, o passado está bem enterrado.

Paula diz a Fátima que só mentiu porque Gustavo lhe pediu, mas tem a certeza que ele não matou Artur. Fátima sai decidida a contar à polícia. Paula tenta ligar a Gustavo, mas ele rejeita a chamada.

Sãozinha reprova Tomás trabalhar na fábrica. Hortense acha bem. Guilherme vai para cumprimentá-las mas distrai-se e acaba por cair de bicicleta.

Jacinta ameaça Hugo, ele tenta aparentar não ter medo e diz que chama a guarda. Ela deita coisas ao chão com o rolo e diz que a próxima é em cheio na cara dele.

Tomás pede ajuda a Salvador para fazer o site para a empresa. Salvador diz que pode contar com ele. Tomás volta a falar com Simão.

Gustavo pede a Fátima para não liguar à polícia. Ela quer que ele faça o teste de ADN para comparar com o cachecol.