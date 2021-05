Resumo: 55º Episódio - 7 de maio (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fernando diz que têm de parar com os encontros, continua a gostar de Vitória mas o que estão a fazer não é o certo. Vitória faz um esforço para não chorar e sai do quarto.

Nicolau diz a Guida que ouviu Hugo em chamada com a mãe e que ele falou em vingar-se. Guida desvaloriza. Hugo diz a Guida tem algo nos dentes para a afastar e coloca-lhe pó na bebida. Nicolau vê, cria uma distração e consegue trocar os copos. Hugo acha que consumou a vingança a Guida e ri-se. Fala-lhe de forma rancorosa pelo que sofreu em criança por causa dela. Nicolau diz que trocou os copos e Hugo sai aflito. Nicolau fica feliz porque salvou a amiga.

Paula está encantada com o quarto, descansa Gustavo quando diz que toma a pílula e também trouxe preservativos. Paula vai arranjar-se e Gustavo acaba por ir embora. Quando ela sai do wc, fica desiludida ao ver que ele não está.

Fátima pede a Fausto para colocar uma bateria na Pickup de Artur, dá-lhe o dinheiro mas Fausto só aceita metade.

Lena vê Marta a beber, mas ignora. Marta provoca-a. Lena sente-se incomodada por ver Gustavo atento e sai. Tomás oferece dinheiro a Simão para ajudar Fátima, mas ele não aceita.

Mariana sente-se angustiada, teve esperança que Tomás reconsiderasse mas ele não o fez e não quer ser mãe sozinha. Vitória diz que é um assunto sério e aconselha-a a pensar bem. Aida conversa com Tomás, diz-lhe que não tem de sentir-se mal por Mariana não querer ter o filho, fez o que devia. Tomás sente-se mal na mesma.

Silvério pede dinheiro a Rosalinda, Domingos e Elvira, diz que nunca o faria se não precisasse mesmo. Domingos empresta, mas contrariado, ao contrário de Elvira que empresta de boa vontade. Silvério conta à filha que foi pedir dinheiro aos tios para arranjar a carrinha mas Fátima diz que não é preciso porque Fausto vai meter uma bateria na carrinha de Artur. Silvério fica incomodado.

Carlota fica feliz por ficar com o moinho de Fátima. A empresária convida o marido para almoçar, mas Fernando não pode. Ela diz que vai convidar Vitória e ele avisa que ela também não deve poder pois anda cheia de trabalho.

Marta provoca Lena. Discutem e Lena acaba por lhe levantar a mão mas arrepende-se. Sebastião vem a chegar e pergunta se é verdade.

Guida está deprimida. Se não fosse Nicolau, acha que podia já estar internada. Tozé acusa-a de atirar-se sempre de cabeça. Jacinta manda-o calar-se e dar-lhe apoio.

Elvira diz a Paula para ter vergonha, pois já todos sabem como foi o acidente. Paula dá graxa a Aida. Esta diz que Tomás vai começar a trabalhar com eles e quer que elas o ajudem no que ele precisar para se inteirar do negócio.

Guilherme repara no ar cansado de Fátima. Ela precisa da sua ajuda com uma multa que Paula recebeu. Fátima repara que a multa foi na noite da morte de Artur, quer dizer que ela mentiu quando disse que estava com Gustavo.