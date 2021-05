Resumo: 53º Episódio - 5 de maio (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fátima faz contas, não sabe como vai pagar as despesas. Guida conta-lhe que teve a primeira zanga com Hugo. Paula fala do acidente e atrapalha-se na história, o que deixa Fátima desconfiada.

Salvador diz a Jacinta que estão sozinhos. Ele avisou Vitória que ia precisar da casa. Beijam-se e Manuel apanha-os. Jacinta ameaça Manuel com um castiçal.

Sãozinha fala de Marta. Tozé diz que prefere mulheres mais velhas. Jacinta vem com o castiçal que trouxe da casa de Salvador, diz que é um presente para a mãe.

Carlota tenta saber junto de Sebastião se Fernando lhe falou de alguma mulher. Sebastião diz que não e se continuar assim, vai acabar por afastá-lo. Carlota dá-lhe um registo de chamadas, quer que ele descubra três números.

Mitó insiste que quer ver o palacete. Fátima anda a distribuir as sacas a pé e pede a Fausto se dá uma vista de olhos na carrinha. Mitó oferece-se para lhe comprar o moinho, mas ela diz que não está à venda.

Vitória aguarda que Mariana se despache. Carlota veio saber da filha e fica a saber que as duas vão passear. Carlota fica em choque ao ver os brincos de Vitória.

Tomás conta à mãe que Fátima não quer saber dele depois de saber da gravidez de Mariana. Aida diz que se ele gosta mesmo dela, tem de ir à luta.

Vitória está muito nervosa, mas tenta disfarçar. Carlota pergunta se os brincos são novos e quem lhos deu. Vitória diz que foi a mãe mas não está a perceber o que se passa. Carlota aceita a explicação e alivia o ambiente.

Guida volta a olhar para o telemóvel, mas não tem notícias de Hugo. Ele aparece-lhe com flores e pede desculpa. Ela apresenta-o a Fernando e explica que o gordo agora é farmacêutico, o que deixa Hugo a sentir-se humilhado.

Jacinta diz que não está sozinha. Salvador quer acabar a conversa, mas Sãozinha aparece. Jacinta finge que ele veio ver dos ensaios. Sãozinha gosta da postura dele.

Ivone informa Fátima que já fez o pedido para tratarem do transporte de Silvério para a fisioterapia. Ivone tenta saber se Paula anda com Gustavo.

Carlota tenta dar a volta a Moisés para fecharem negócio. Moisés não aceita os 51%, não quer perder o controlo da sua empresa. Carlota liga a Sebastião a perguntar se já descobriu os números.

Sãozinha fala de Paula. Elvira lamenta que ela tenha danificado o carro a Fátima. Elvira pica-a ao falar que Jacinta e Salvador ainda vai dar casamento.

Paula está queixosa, pede a Anabela uma manta e que lhe dê leite e bolachas. Ivone traz-lhe medicação e acusa-a de estar a exagerar.

Carlota inspeciona tudo no quarto de Vitória à procura de uma pista que ela seja a amante do marido. Manuel entra e apanha-a. Ele conta que Vitória emprestou o quarto por causa da visita de Mitó e ela aproveita a desculpa dele para dizer que lhe pediram para ver o que se passava naquele quarto porque havia muitas pessoas a entrar e a sair.

Sebastião alerta Tomás que ter outro filho, e para mais fora do casamento, pode pesar na decisão do juiz. Tomás não pode fazer nada contra isso mas vai tratar de arranjar um emprego.

Fausto diz a Fátima que o arranjo do seu carro é de cerca de dois mil euros. Fátima pergunta a Salvador quem é Mitó, diz que ela queria comprar-lhe o moinho. Fátima não vê outra saída.