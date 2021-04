Resumo: 50º Episódio - 30 de abril (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Gustavo não tem paciência para Paula e tenta despachá-la. Ela encosta-se aos esquis e Gustavo impede que um lhe bata na cara, ela diz que ele é o herói dela.

Aida pede a Rosalinda que se meta no lugar do filho. Tomás não lhe quer tirar a filha só quer poder estar com ela. Rosalinda aceita ir tomar um chá a casa dela.

Tomás está pensativo e sério. Fátima ganha coragem e declara-se, não quer que ele desista dela. Beijam-se apaixonados.

Mariana insiste com Vitória para ir ao jantar de aniversário dos pais. Vitória mente, diz que já tem um jantar. Mariana confessa que está disposta a ter este filho. Vitória lembra-a que Tomás vai apoiá-la enquanto pai, mas não como namorado.

Tomás e Fátima continuam a beijar-se. Tomás afasta-a para lhe contar que Mariana está grávida. Fátima fica arrasada e sai dali.

Carlota tenta parecer simpática mas Fernando interpreta mal, acha que está a fazer uma cena de ciúmes. Ela tenta aproximar-se mas ele diz que tem de trabalhar.

Mitó está encantada com a aldeia, gostava de comprar uma casa ali.

Elvira diz a Paula que amanhã não tem hora de almoço. Paula tenta dar graxa a Aida, mas esta relembra Elvira do lanche.

Rosalinda entrega o atestado, já deve dar para não pagarem multa. Rosalinda mente, diz que vai ao cabeleireiro. Domingos prometeu e vai cumprir, não vai faltar ao tribunal outra vez.

Mariana já contou aos pais que está grávida, eles acham que não é a melhor altura e têm a certeza que Tomás não a vai abandonar. Gustavo fica a saber da gravidez e fica triste. Tomás garante que não volta para ela.

Fátima contou a Guida sobre gravidez de Mariana, está arrasada. Hugo confirma que Fernando comprou benzodiazepinas. Fátima quer encontrá-las mas Guida diz que o faz. Fátima atende a chamada do pai, amanhã vai buscá-lo ao hospital.

Carlota, curiosa, vê um saco com presentes no escritório do hotel e abre a caixa de joalharia. Fica agradada com o bom gosto de Fernando.

Lena diz que está tudo preparado, pergunta se não acha que ela preferia um programa a dois. Fernando desvaloriza e diz que Carlota adora festas. Convida-a e aproveita a chegada de Manuel para dar os parabéns pelo belíssimo trabalho que tem feito.

Moisés tenta ser simpático com Fausto. Salvador diz a Vitória que também não vai conseguir olhar para o tio, ela tem de parar com isso. Vitória diz que tentou, mas é mais forte. Fausto mostra-se interessado nela.

Domingos chama a filha quando um jornalista o aborda. Domingos acaba por atirar a câmara ao chão e manda-os sair dali. Apressa-se a fechar a porta e diz a Leonor para não responder se baterem à porta. Leonor fica triste por andarem atrás dela. Domingos descansa-a e diz que daqui a uns tempos já ninguém se lembra.

Elvira e Rosalinda estão pouco à vontade mas por razões distintas. Aida promete que não conta a ninguém sobre o lanche. Moisés fica atrapalhado com a presença de Elvira.