Resumo: 49º Episódio - 29 de abril (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vitória insiste para que Mariana fale com Tomás, se ela não lhe contar ele nunca mais vai perdoá-la, mas ela não quer humilhar-se mais.

Gustavo finge que tem uma chamada para atender e sai. Paula acha que ele gosta dela.

Hugo mostra-se cordial com Sãozinha. Este começa a falar de Raimundo e Guida faz-lhe sinal para que ele diga que tem de ir.

Mitó quer ver a casa de Carminho que está em obras. Carminho inventa todas as desculpas para que não aconteça. Apressa-se a dizer que tem de dormir.

Carlota e Sebastião falam da mercadoria que foi roubada do burel. Ele garante que ninguém vai encontrá-la. Carlota quer ficar com a maioria da empresa mas nem Fernando nem os Folgado podem desconfiar de nada.

Tomás fica desagradado por Mariana estar ali àquelas horas. Mariana conta-lhe que está grávida e diz que não queria que nada disto estivesse a acontecer, pondera não ter o bebé. Tomás diz que pense bem, ele vai sempre apoiá-la.

Anabela mostra o seu trabalho. Fátima fica orgulhosa dela. Guilherme percebe que foi Tomás que ofereceu o portátil e fica triste. Fátima diz que os tios vão conseguir o atestado.

Fernando não quer nada romântico com Carlota, prefere um jantar cheio de convidados. Sebastião fá-lo ver que um caso é só um caso, não deve descurar o casamento. Fernando diz que está apaixonado.

Marta queixa-se de Gustavo a Lena e as duas discutem. Guilherme fica do lado de Lena e pergunta a Marta se por acaso já lhe agradeceu por ter ajudado a arranjar trabalho. Marta agradece contrariada.

Nicolau desculpa Fausto, não consegue estar chateado com ele. Fausto agradece-lhe o apoio. Salvador pede-lhes uma cunha para entrar no rancho e assim aproximar-se mais de Jacinta.

Fátima desabafa com Guida, tem vontade de ir atrás de Tomás mas depois tem medo que a magoe outra vez. Guida dá-lhe forças para avançar. Fátima fala de Hugo para cortar o assunto sobre Tomás.

Carlota fica enervada porque a filha falou com Tomás antes de ter falado com ela. Carlota diz que Mariana tem de abortar, um bebé não agarra um homem e Tomás não gosta dela.

Carminho está desesperada, quer arranjar forma de Mitó ir embora. Manuel diz que não é fácil. Carminho quer que ele pense numa boa desculpa.

Nicolau desabafa com Guida, está aliviado por ter feito as pazes com Fausto. Guida conta que correu mal o jantar com Hugo. Nicolau avisa-a que Hilário vai estar no hotel com um grupo de médicos.

Fátima está a trabalhar, mas para ao lembrar-se de Tomás. Fátima liga-lhe a marcar encontro na lagoa. Tomás vem a sorrir, fala ao telemóvel com Fátima e diz-lhe que não demora nada.